El PP interpela al Govern por congelar la ampliación de cribados de cáncer de mama y colon

El PP ha criticado al presidente del Govern, Salvador Illa, la falta de presupuestos que, afirman, "congela la ampliación" de cribados de cáncer de mama y colon y añaden que ha impedido ampliar este año las franjas de edad previstas para los cribados. A raíz de la información publicada por EL PERIÓDICO, el diputado del PP Hugo Manchón ha anunciado que la formación presentará una batería de preguntas al Govern para "que detalle qué proyectos, programas e iniciativas sanitarias se han visto afectados por la ausencia de nuevos presupuestos", informa el partido en un comunicado este sábado.

Además, el PP presentó una iniciativa para "reforzar la lucha contra el cáncer de mama y ampliar el programa de cribado a las mujeres de entre 45 y 74 años", ha recordado Manchón, portavoz de los conservadores en la comisión de salud. Asimismo, ha criticado también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la falta de presupuestos.

"Sánchez dijo que sin Presupuestos no se puede gobernar, y eso es exactamente lo que hacen tanto él como Illa", ha recriminado Manchón. "Estamos con un Govern bloqueado, sin proyecto, sin Presupuestos y sin gestión", ha opinado. El parlamentario ha rematado diciendo que "Catalunya necesita un gobierno que trabaje, no que solo resista para no perder el poder".