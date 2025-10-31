Más de 200 técnicos sanitarios se manifiestan en Barcelona por las condiciones laborales en la segunda jornada de huelga estatal

Más de 200 técnicos superiores sanitarios se han manifestado este viernes en Barcelona con motivo de la segunda jornada de huelga estatal por las condiciones laborales y formativas. Los técnicos denuncian que, a pesar de estar catalogados como grupo B desde 2007, no perciben la retribución que correspondería a esta categoría. Por otro lado, quieren que se equipare su formación a la del resto de Europa.

La secretaria del sindicato SIETeSS en Catalunya, Montserrat Martín, ha reivindicado el peso de estos profesionales en la sanidad: "Sin nosotros no hay diagnóstico". La manifestación, que ha durado cuatro horas y ha recorrido 4,5 kilómetros, comenzó a las 9.30 horas en la Via Augusta y finalizó hacia las 13:30 frente a la delegación del gobierno español.

Los manifestantes cortaron la Via Augusta media hora al inicio de la protesta, antes de comenzar la marcha, con pancartas con demandas como la "homologación" académica en el ámbito europeo o un "estatuto marco que respete a los técnicos superiores sanitarios". Entre los carteles, muchos mensajes para visibilizar su papel clave en las pruebas diagnósticas.

En declaraciones a los medios, Martín insistió en este aspecto: "No hay ningún facultativo, por eminente que sea, que pueda dar un diagnóstico si no hay detrás un técnico realizando las pruebas para que lo consiga".

La secretaria de SIETeSS recordó que los técnicos superiores sanitarios son los de laboratorio clínico, que procesan análisis de sangre o biopsias, los de imagen, que realizan TAC, resonancias, densitometrías o mamografías, los de dietética, que permiten que cada paciente reciba la comida adecuada, los higiénico-bucodentales o los de documentación sanitaria, entre otros.

Según Martín, la huelga llega después de que desde 2007 no perciban el sueldo que les correspondería como categoría B, que apunta que son unos 200 euros en la nómina de cada técnico.

Además, criticó que en la negociación del nuevo estatuto marco, los técnicos superiores sanitarios “vuelven a quedar olvidados” y no se les reconoce como “profesión titulada y regulada”. Martín alertó que esto abre la puerta al intrusismo. Por eso, reclaman que se homologue su formación al nivel europeo y sean reconocidos como titulación superior.

Por último, apuntó que el seguimiento de la huelga es "muy bueno" en Catalunya. La convocatoria es de cuatro días de paro: este jueves y viernes, y lunes y martes de la semana siguiente, cuando están previstas más movilizaciones (el lunes en Madrid se prevé la manifestación central del paro).

Un recorrido para hacer oír su voz

Los técnicos sanitarios protagonizaron una manifestación larga; muchos vestidos con batas blancas, y con silbatos y gritos, quisieron visibilizarse en un recorrido de más de 4 kilómetros por la ciudad, que duró cuatro horas. Los participantes portaron carteles con mensajes como "yo proceso tus biopsias" e incluso alguna radiografía.

Desde Via Augusta, bajaron por el calle de Balmes y, al llegar a la Diagonal, realizaron una breve parada. Después giraron hacia la Esquerra del Eixample, para plantar la protesta a las puertas del Hospital Clínic.

Allí, como ya habían hecho en otros puntos de la protesta, algunas manifestantes se tumbaron en el suelo envueltas en plásticos blancos que imitaban sudarios; con esta performance quisieron denunciar la situación en que se encuentra el colectivo, al mismo tiempo que recordaban que algunos de estos profesionales también participan en autopsias.

Después se dirigieron hacia la delegación del gobierno español en Catalunya, donde volvieron a expresar las demandas sobre todo al Ministerio de Sanidad, aunque también pidieron más apoyo del Departamento de Salud.

Aparte de alguna pitada de conductores enfadados por el corte de tráfico, sobre todo a primera hora de la mañana, los técnicos recibieron a lo largo del recorrido el apoyo de otros trabajadores, que salieron de laboratorios, clínicas o comercios, y de algunos vecinos desde los balcones.