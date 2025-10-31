Efectos de la infección
Un estudio relaciona el covid en el embarazo con mayor riesgo de autismo y otros trastornos del desarrollo en niños
Un trabajo concluye que la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo se asoció con un 29% más de probabilidades de que los niños presentaran un trastorno del neurodesarrollo
El riesgo era máximo cuando la infección se producía durante el tercer trimestre
Los hijos de madres que contrajeron covid durante el embarazo presentan un mayor riesgo de sufrir trastornos del desarrollo a los 3 años, como autismo, trastornos motores y otros retrasos en el desarrollo, como el habla, según un estudio realizado por investigadores del Hospital Mass General Brigham (Boston, Estados Unidos). El trabajo se ha publicado en la revista 'Obstetrics & Gynecology'.
"Estos hallazgos resaltan que la covid-19 al igual que muchas otras infecciones durante el embarazo, puede suponer riesgos no solo para la madre, sino también para el desarrollo cerebral del feto", señala la doctora Andrea Edlow, especialista en Medicina Materno-Fetal del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Mass General Brigham y autora principal del estudio.
"Además, refuerzan la importancia de intentar prevenir la infección por covid-19 durante el embarazo y resultan especialmente relevantes en un momento en que la confianza pública en las vacunas, incluida la vacuna contra el covid, se está viendo mermada", advierte la especialista.
Diversas enfermedades
Otras infecciones maternas durante el embarazo se han relacionado con un mayor riesgo de padecer diversas enfermedades del neurodesarrollo en la infancia, y estudios en animales han demostrado que la activación del sistema inmunitario durante el embarazo altera el desarrollo cerebral normal del feto y el comportamiento de la descendencia, apuntan los investigadores.
Para evaluar los efectos de la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo, los autores analizaron datos de 18.124 nacimientos en el Mass General Brigham durante el período de mayor incidencia del covid, entre marzo de 2020 y mayo de 2021. Estudiaron 18.124 pares madre-hijo. De los 861 niños cuyas madres dieron positivo por SARS-CoV-2 durante el embarazo, 140 (16,3 %) recibieron un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo a los 3 años de edad, en comparación con 1.680 (9,7 %) de los 17. 263 niños restantes cuyas madres no dieron positivo.
Más riesgo en niños
Tras ajustar por otros factores influyentes, la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo se asoció con un 29 % más de probabilidades de que los niños presentaran un trastorno del neurodesarrollo. Los investigadores también descubrieron que los niños presentaban un mayor riesgo que las niñas. El riesgo era máximo cuando la infección se producía durante el tercer trimestre del embarazo.
Si bien reducir el riesgo es importante, el coautor principal, Roy Perlis, del Departamento de Psiquiatría de Mass General Brigham, considera que es "probable que el riesgo general de resultados adversos en los niños expuestos siga siendo bajo".
La doctora Lydia Shook, especialista en Medicina Materno-Fetal del centro sanitario, concluye: "Es fundamental que los padres conozcan el potencial de consecuencias adversas en el neurodesarrollo infantil tras el covid durante el embarazo".
