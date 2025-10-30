Catalunya congela la ampliación de cribados de cáncer de colon y mama por falta de Presupuestos y profesionales

Catalunya no ha podido ampliar este 2025 los cribados de mama y de colon –que se realizan, cada 24 meses, entre las personas de 50 a 69 años— por la congelación de los Presupuestos y por falta de organización y de profesionales, especialmente radiólogos: los profesionales que interpretan pruebas de imagen como las mamografías, según fuentes de EL PERIÓDICO. El Pla Director d'Oncologia de la Conselleria de Salut había aprobado aumentar las franjas de edad en ambos cribados a partir de este año, algo que ya estaría implementado de no ser por la falta de dotación económica. Los Presupuestos que siguen vigentes en Catalunya son los del año 2023.

Como avanzó este diario en su momento, Salut se disponía a ampliar, a partir de este año, los cribados de mama y empezar a realizarlos entre mujeres de 45 y 74 años (ahora el programa va de los 50 a los 69).

Pese al retraso en la ampliación de estas pruebas poblacionales, Catalunya no registra fallos en los cribados como los de Andalucía

Pese a este retraso en la ampliación de estas pruebas poblacionales, cabe señalar que Catalunya no registra fallos en los cribados de mamografías como los de Andalucía, según diferentes oncólogos y radiólogos consultados. Además, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) confirma que no ha recibido incidencia alguna procedente de esta comunidad.

Test de sangre oculta en heces

Asimismo, Catalunya preveía también ampliar los cribados de colon –que consisten en un test de sangre oculta en heces– por la franja de edad superior, es decir, hasta los 74 años. Este aumento de la población llamada a participar en los cribados implica, a su vez, un incremento de recursos tanto económicos como humanos que se hace imposible afrontar al no haber un incremento del presupuesto.

Lo aprobado por el Pla Director d'Oncologia de Salut sigue las recomendaciones de la Comisión Europea, que apuestan por ampliar las mamografías al espectro de edad de entre 45 y 74 años. Comunidades como Navarra o La Rioja ya las han avanzado a los 45 años, y otras como Galicia y Murcia las hacen hasta los 74.

En cuanto al cáncer colorrectal, el Ministerio de Sanidad anunció que el programa de cribado de colon se ampliaría a los 74 años, pero de momento solo Castilla y León y País Vasco lo hacen. Catalunya también preveía hacerlo este año.

Falta de profesionales

Más allá de la falta de financiación derivada de la prórroga presupuestaria, para realizar más cribados, señalan fuentes sanitarias, también se requieren más profesionales. En concreto, radiólogos, que son los encargados de interpretar las mamografías. La carencia es menor en cuanto a los gastroenterólogos, que realizan las colonoscopias derivadas de los cribados de colon, que solo se realizan en aquellos pacientes que presentan sangre en las heces.

"Los cribados –en concreto, los problemas que se han visto en Andalucía— han puesto en evidencia la falta de radiólogos en el sistema sanitario", denuncia Salvador Pedraza, presidente de la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge, de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.

Europa registra una media de 127 radiólogos por millón de habitantes, por 105 en España. "Nos faltan 22 radiólogos por cada millón de habitantes. Este problema se ha agudizado en los últimos 10 o 15 años", afirma Pedraza. Según él, el problema es mucho mayor en los centros pequeños. "Pero todos los hospitales tenemos plazas libres de radiólogos y esto es algo que no ocurría antes", añade.

Las pruebas de imagen —herramientas básicas de la medicina moderna— como las mamografías pueden diagnosticar precozmente neoplasias (cáncer). Pero hay muchas otras (radiografías, TAC, resonancias magnéticas, ecografías, PET) que ayudan a detectar otras dolencias, como enfermedades cardiacas. "Estas pruebas aportan mucha información", insiste Pedraza, quien cree que el problema es que no se han formado "radiólogos suficientes". Hace cinco años, Catalunya formaba a 27 residentes en radiología. Hoy, son ya 47 al año. "Pero siguen siendo insuficientes", concluye Pedraza.

¿Cribar a la población joven?

El cáncer de colon está aumentando en menores de 50 años en los países industrializados. Es una realidad ya contrastada en, por ejemplo, Estados Unidos. En España aún no hay literatura científica definitiva ni concluyente, pero una investigación del doctor Jaume Galceran, director del Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer del Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona) y presidente de la Red Española de Registros del Cáncer (Redecan), indica una subida del 14% en varones de entre 20 y 29 años a partir de 2005 y al menos hasta 2016, año en que finaliza el estudio. Este incremento no se observa en mujeres, ni tampoco en la población entre los 30 y los 49 años, pero el estudio precisa que este fenómeno sí podría observarse en estos grupos gradualmente y más tarde que en otros países occidentales.

Ante esta realidad, cabe preguntarse si habría que aumentar estos cribados también por la franja inferior –es decir, a partir de los 45 años–, como con los de mama. Los expertos consultados coinciden en que no. "El riesgo de cáncer de colon aumenta con la edad. Hay muchos más casos diagnosticados en gente mayor que en joven, por eso tiene más sentido aumentar los cribados a personas de 70 a 74 años", explica el gastroenterólogo Antoni Castells, director médico del Hospital Clínic de Barcelona. Sin embargo, Castells añade que "probablemente se amplíe [el cribado de colon] por debajo, a partir de los 45 años, más adelante". No es algo previsto en Catalunya por el momento.

Aunque el número absoluto de casos de cáncer colorrectal de aparición temprana (esto es, en menores de 50 años) es bajo, el incremento de la incidencia en los grupos de edad más jóvenes indica cambios en la exposición a factores de riesgo y probablemente anticipa un aumento de la carga futura de cáncer, como recoge el artículo del doctor Galceran, titulado 'Incidence trends of colorectal cancer in young adults in Spain' y publicado en 'Clinical and Translational Oncology'. "Este aumento pone de relieve la necesidad de más investigación, diagnóstico, tratamiento, sensibilización pública e iniciativas de salud para reducir la creciente carga del cáncer colorrectal en jóvenes, aunque por ahora no justifica adelantar la edad de inicio del cribado", precisa Galceran.