Los radiólogos defienden su trabajo en la crisis de los cribados "en entornos de alta presión asistencial y con recursos limitados"

La crisis sanitaria provocada por los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía ha llevado a los radiólogos a dar un paso adelante en defensa de su trabajo. En un posicionamiento conjunto, la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y la Asociación Radiólogos del Sur (ARS) subrayan que la responsabilidad y gestión de estos programas "corresponde a las autoridades sanitarias competentes, habitualmente en el ámbito de salud pública".

Los radiólogos señalan que "desempeñan un papel esencial y especializado en todas las fases del programa: desde la supervisión técnica y la lectura de las mamografías hasta la validación de los hallazgos y la coordinación del proceso diagnóstico en caso de sospecha. Su participación garantiza que los procedimientos se realicen con los más altos estándares de calidad, seguridad y rigor científico, contribuyendo de forma decisiva a la eficacia y credibilidad del cribado poblacional.

Alta presión asistencial

La SERAM y la ARS poner en valor "la formación, experiencia y compromiso de los radiólogos que trabajan en los programas de detección precoz, muchas veces en entornos de alta presión asistencial y con recursos limitados. Su labor constituye un pilar fundamental de la salud pública y un ejemplo de profesionalidad y servicio a la ciudadanía".

Las SERAM y la ARS reafirman su "respaldo firme" a todos los radiólogos implicados en estos programas y su disposición a colaborar con las administraciones sanitarias para asegurar que "mantengan los niveles de excelencia alcanzados en nuestro país, así como la confianza de la población en un sistema de prevención que salva vidas y refleja el compromiso colectivo con la salud de las mujeres".

Crisis sanitaria

El posicionamiento de los radiólogos se produce en plena convulsión por la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. El pasado domingo cientos de personas se concentraban en las inmediaciones del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla, para protestar por los retrasos en la realización de pruebas diagnósticas para descartar lesiones tumorales de más de un año.

El viernes, tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebraba en Zaragoza y en el que los consejeros populares abandonaban la reunión precisamente por esta cuestión, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmaba que el departamento que lidera estudiará "todas las vías legales para que los consejeros de las comunidades lideradas por el PP envíen la información de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix que les han sido requeridos.

Este miércoles se ha conocido que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) de Sevilla ha reunido ya 150 casos de personas que han sufrido las consecuencias de los fallos del programa de cribado del Servicio Andaluz de Salud. Ahora, se prepara ya para dar el primer paso en la vía administrativa y judicial: formalizar reclamaciones por daños patrimoniales individuales ante la Junta de Andalucía para que esta reconozca los daños causados y acepte una indemnización. Si no existe acuerdo, informa El Correo de Andalucía, recurrirán a la vía contencioso-administrativa. De momento, se descarta, por tanto, una demanda colectiva.