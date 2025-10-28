Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Generalitat compra a Creu Roja el Hospital Dos de Maig y el CAP Sagrada Família de Barcelona

Con esta operación que ha costado 36 millones de euros, la titularidad de ambos centros pasa a ser pública

Nueva agresión en el Hospital de Terrassa a dos administrativos

La primaria y los hospitales de Catalunya tendrán un presupuesto compartido destinado a pacientes comunes

Una paciente del Hospital Dos de Maig de Barcelona.

Una paciente del Hospital Dos de Maig de Barcelona. / ELISENDA PONS

Beatriz Pérez

Barcelona
El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha comprado a Creu Roja tanto el Hospital Dos de Maig como el centro de atención primaria (CAP) Sagrada Família, ambos ubicados en Barcelona, según ha adelantado 'La Vanguardia' y ha confirmado EL PERIÓDICO. El CAP Sagrada Família incluye el centro de salud mental de adultos (CSMA) y la atención pediátrica.

Con esta compra, la titularidad de ambos centros, cuyos edificios son antiguos y necesitan más mantenimiento y reformas, pasa a ser pública. La firma de este acuerdo, que se ha celebrado este martes, ha contado con la participación de Josep Quitet, presidente del Comitè Autonòmic de Creu Roja en Catalunya, y Alfredo Garcia, director del CatSalut.

"Este acuerdo se enmarca en la voluntad del CatSalut de preservar y consolidar la titularidad pública de los equipamientos esenciales para la atención sanitaria y garantizar la continuidad asistencial en los espacios donde Creu Roja ha tenido históricamente un papel clave en la prestación de servicios sanitarios", señala el Govern en una nota de prensa.

Unos 36 millones

Con esta operación, el CatSalut compra a Creu Roja el complejo sanitario formado por el Hospital Dos de Maig, el CAP Sagrada Família y el aparcamiento bajo rasante, ubicados entre las calles Dos de Maig, 301, y Còrsega, 643, por un importe total de 36,08 millones de euros.

La compra, autorizada por el Govern el 3 de junio de 2025, permitirá garantizar la continuidad y la mejora de los servicios asistenciales en el Àrea Integral de Salut Barcelona Dreta, una de las zonas con mayor densidad de población de la ciudad. La adquisición facilita, además, la patrimonialización de las inversiones de reforma y actualización que se lleven a cabo para asegurar el correcto funcionamiento de los centros en el futuro.

