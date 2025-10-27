Sanidad pública
Tres menores evacuados de Gaza serán tratados en Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu
"¡Los árboles tienen hojas!": una cirugía pionera en Sant Joan de Déu salva a una niña de la ceguera
Vall d'Hebron desarrolla un nuevo fármaco contra la obesidad: el Orforglipron, una alternativa "más cómoda" que Ozempic y Wegovy
Tres de los 19 menores palestinos enfermos y heridos, evacuados de la Franja de Gaza por el Ministerio de Sanidad, han sido derivados a dos centros hospitalarios de Catalunya: Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu Barcelona.
Un total de 19 niñas y niños palestinos con 73 acompañantes han llegado a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras ser evacuados desde la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles, ha confirmado este lunes el Ministerio de Defensa.
El Departamento de Salut de la Generalitat ha informado, por su parte, de que tres de ellos han sido derivados a centros hospitalarios de Catalunya para recibir atención especializada.
Dos de estos niños serán atendidos en el Hospital Universitario Vall d'Hebron y otro en el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
Los menores acogidos por España son pacientes de traumatología —por heridas causadas por los efectos de los ataques israelíes—, oncología y hematología, con cardiopatías congénitas, afecciones neurológicas, oftalmológicas o nefrológicas.
Además de Catalunya, acogen niños Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Murcia y Aragón.
Se trata de la quinta operación de evacuación organizada por el Ministerio de Sanidad en el último año en colaboración con los ministerios de Defensa; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, e Interior.
