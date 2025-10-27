Las enfermeras de Catalunya critican la vacunación "improvisada" contra la gripe y en una jornada de concentraciones

El sindicato Satse ha criticado la campaña "improvisada" de vacunación sin cita previa contra la gripe y el covid-19 impulsada por la Conselleria de Salut en una jornada de concentraciones ante centros de atención primaria (CAP) de todo Catalunya.

La enfermera de atención primaria y delegada y portavoz de Satse, Marta Rúbies, ha asegurado en declaraciones a la prensa frente al CUAP Manso de Barcelona (donde se han reunido cerca de 20 enfermeras) que la campaña ha sido una "ocurrencia de última hora" sin ningún tipo de consenso, y que se ha hecho sin reforzar el personal que considera que ya está sobrecargado y tensionado, textualmente.

Ha afirmado que para poder vacunar se ven obligados a dejar de lado enfermos que vienen por un motivo de consulta propia y ha afeado la apertura de la vacunación también en sábados.

"La gente no se vacunará más, se vacunará la misma gente, porque la sensibilidad es la misma", ha dicho, señalando que la solución es la ampliación de plazas de enfermería.

Concentraciones

Durante la concentración en Barcelona se ha leído un manifiesto en el que se critica también el modelo de programación por motivos: "Nos ha alejado de lo que debería ser nuestro trabajo, cuidar a las personas con tiempo, con proximidad, con calidad".

Satse también ha organizado concentraciones en el CAP Bordeta-Magraners de Lleida y el CAP El Temple de Tortosa (Tarragona), y prevé dos más este mediodía en el CAP Torreforta de Tarragona y el CAP Olot de Olot (Girona).

La campaña

La campaña de vacunación contempla la vacunación sin cita previa para personas mayores de 60 años y menores de 60 con condiciones de riesgo, así como a personal de servicios esenciales.

El objetivo es alcanzar o superar la cobertura del 75% de vacunación contra gripe y covid-19 en personas a partir de 60 años; alcanzar coberturas del 75% en el personal sanitario y sociosanitario, y alcanzar o superar el 60% en embarazadas, en personas con condiciones de riesgo y --como novedad de esta temporada-- en niños de entre 6 meses y 5 años.