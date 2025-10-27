La atención primaria
Las enfermeras de Catalunya critican la vacunación "improvisada" contra la gripe y en una jornada de concentraciones
Los CAP denuncian el "caos" por la vacunación de la gripe sin cita previa en Catalunya
Catalunya abre la vacunación sin cita previa para el covid y la gripe
El sindicato Satse ha criticado la campaña "improvisada" de vacunación sin cita previa contra la gripe y el covid-19 impulsada por la Conselleria de Salut en una jornada de concentraciones ante centros de atención primaria (CAP) de todo Catalunya.
La enfermera de atención primaria y delegada y portavoz de Satse, Marta Rúbies, ha asegurado en declaraciones a la prensa frente al CUAP Manso de Barcelona (donde se han reunido cerca de 20 enfermeras) que la campaña ha sido una "ocurrencia de última hora" sin ningún tipo de consenso, y que se ha hecho sin reforzar el personal que considera que ya está sobrecargado y tensionado, textualmente.
Ha afirmado que para poder vacunar se ven obligados a dejar de lado enfermos que vienen por un motivo de consulta propia y ha afeado la apertura de la vacunación también en sábados.
"La gente no se vacunará más, se vacunará la misma gente, porque la sensibilidad es la misma", ha dicho, señalando que la solución es la ampliación de plazas de enfermería.
Concentraciones
Durante la concentración en Barcelona se ha leído un manifiesto en el que se critica también el modelo de programación por motivos: "Nos ha alejado de lo que debería ser nuestro trabajo, cuidar a las personas con tiempo, con proximidad, con calidad".
Satse también ha organizado concentraciones en el CAP Bordeta-Magraners de Lleida y el CAP El Temple de Tortosa (Tarragona), y prevé dos más este mediodía en el CAP Torreforta de Tarragona y el CAP Olot de Olot (Girona).
La campaña
La campaña de vacunación contempla la vacunación sin cita previa para personas mayores de 60 años y menores de 60 con condiciones de riesgo, así como a personal de servicios esenciales.
El objetivo es alcanzar o superar la cobertura del 75% de vacunación contra gripe y covid-19 en personas a partir de 60 años; alcanzar coberturas del 75% en el personal sanitario y sociosanitario, y alcanzar o superar el 60% en embarazadas, en personas con condiciones de riesgo y --como novedad de esta temporada-- en niños de entre 6 meses y 5 años.
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- La familia de Pol Cugat, el joven asesinado en una plantación de marihuana, pide otra vez a Google que le ayude a encontrar su cuerpo
- El Govern garantizará energía para el nuevo Hospital Clínic evitando una inversión millonaria al Barça
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Extraescolares: 'Yo pondría una extraescolar de descanso, en la agenda de los padres y de los hijos
- ¿Qué día se cambia la hora en España? El horario de invierno 2025 llega este mes de octubre
- Un análisis de ADN revela quién fue el 'enemigo invisible' que derrotó al ejército de Napoleón en 1812