El Hospital de Terrassa reclama más seguridad en los centros para combatir agresiones como la de Rubí

Cerca de medio centenar de sanitarios se han concentrado este mediodía en el vestíbulo del Hospital de Terrassa para denunciar la agresión un médico del CAP Anton de Borja de Rubí ocurrida el jueves pasado a manos de un paciente, quien le propinó puñetazos y patadas. El colectivo ha reclamado al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) más personal de seguridad y a la Generalitat que endurezca las penas por agresiones de este tipo: "Es injusto que aparcar mal a menudo reciba un castigo mayor", ha denunciado el presidente del comité de empresa, Xavier Lleonart, que también ha pedido la complicidad de la ciudadanía para no normalizar estas situaciones.

La dirección del centro ha apoyado a los trabajadores agredidos en su denuncia ante la justicia y ha lamentado la indefensión jurídica de los profesionales. También se han vuelto a manifestar este jueves los sanitarios del CAP Anton de Borja, donde se perpetró la agresión.

Los trabajadores han hecho un llamamiento a "no normalizar la violencia". "Estigmaticémosla, rechacémosla", ha proclamado Xavier Lleonart, como primer paso para "construir una relación de confianza entre profesionales y pacientes". El presidente del comité de empresa del CST ha instado a los pacientes a ser "parte activa" en el fin de las agresiones a los sanitarios y en un movimiento unitario para denunciar "el mal funcionamiento del sistema".

A través del manifiesto leído por Lleonart, los trabajadores han sido más críticos con la dirección del CST, a la que han exigido "acción y valentía" para responder a las agresiones con "respuestas firmes". Una de las medidas reclamadas es el despliegue "inmediato" de vigilantes de seguridad, "porque proteger a los profesionales es garantía de una atención ciudadana de calidad".

La plantilla también se ha dirigido a la Generalitat, a la que ha reclamado "leyes justas y consecuencias ejemplares". "Es tremendamente injusto que una agresión tenga menos consecuencias legales que aparcar mal el coche", han afirmado, defendiendo que una agresión al personal sanitario "no puede considerarse un hecho menor". "No hay excusas: tolerancia cero ante la violencia", ha remachado Lleonart.

Por su parte, el director gerente del CST, Ferran Garcia, ha mostrado su apoyo a la concentración de este jueves al mediodía. Garcia ha denunciado la agresión a un trabajador del CAP de Rubí y ha asegurado que "no se entiende esta indefensión". Ha hecho un llamamiento a una "reflexión" conjunta en el ámbito político, jurídico "y de todos los estamentos que puedan hacer algo ante unos hechos lamentablemente cada día más frecuentes".