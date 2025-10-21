Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NUTRICIÓN

Los cambios en la dieta provocan un importante descenso en el consumo de yodo: "Puede afectar al desarrollo neurológico de los niños"

Los expertos ven un empeoramiento de la nutrición de yodo por la reducción de lácteos y el aumento de dietas basadas en alimentos de origen vegetal

La principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el déficit de yodo a cualquier edad es incorporar sal yodada en la dieta

Los lácteos son ricos en yodo.

Los lácteos son ricos en yodo. / FREEPIK

Nieves Salinas

Madrid
El yodo es un micronutriente imprescindible para el organismo. Esencial para la formación de hormonas tiroideas que, a su vez, es imprescindible en la regulación del metabolismo, el crecimiento y el desarrollo neurológico. Sin embargo, la doctora Silvia González Martínez, vocal del Comité Gestor del Área de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), advierte de "algunos estudios recientes evidencian un importante descenso del consumo de yodo en Europa por los cambios en los hábitos de consumo como la reducción de lácteos y el aumento de dietas basadas en alimentos de origen vegetal". 

En este sentido, la endocrinóloga, en el marco del Día Mundial de la Prevención de los Trastornos por deficiencia de yodo, que se celebra cada 21 de octubre destaca que la deficiencia de yodo puede tener consecuencias importantes para la salud entre las que se encuentran la aparición de bocio, nódulos tiroideos o alteraciones en la función tiroidea.

Casos más graves

"Los casos más graves se producen en las primeras etapas de la vida cuando la deficiencia de yodo puede afectar al crecimiento y al desarrollo neurológico de los niños", explica la especialista. Además, existe un mayor riesgo en personas que siguen dietas vegetarianas o veganas.

Aunque el déficit de yodo puede aparecer a cualquier edad, es más habitual en niños y mujeres, sobre todo durante el embarazo y la lactancia. Así, un estudio reciente realizado entre mujeres gestantes en Asturias pone de manifiesto que un 52% de las embarazadas no alcanzaba valores de normoyoduria.

Sal yodada

La principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el déficit de yodo a cualquier edad es incorporar sal yodada en la dieta. "No se trata de consumir más sal, sino de que la que usemos sea yodada”, puntualiza la miembro del Área de Tiroides de la SEEN. Además, algunos alimentos ricos en yodo, tales como los lácteos, huevos, pescados y mariscos pueden contribuir a aumentar el aporte de este micronutriente.

Por último, la endocrinóloga hace hincapié en que evitar el déficit de yodo es crucial para favorecer el adecuado desarrollo neurológico en la infancia y prevenir enfermedades tiroideas en la edad adulta. La SEEN considera esencial conmemorar días como el Día Mundial de la Prevención de los Trastornos por deficiencia de yodo para concienciar a la población sobre la importancia de este micronutriente. "Con pequeños gestos en la alimentación diaria se puede mejorar de forma decisiva nuestra salud", concluye la doctora González Martínez.

TEMAS

