Manel Esteller deja el Institut Josep Carreras tras una auditoría por presuntas irregularidades

El oncólogo e investigador Manel Esteller ha abandonado el Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), del que fue director científico entre 2019 y 2024 (y del que además fue fundador), según ha avanzado el diario 'Ara' y ha confirmado el propio Esteller a EL PERIÓDICO. Esteller se incorporará, desde el próximo 6 de diciembre, a The James Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Ohio (EEUU), donde liderará la investigación genómica del cáncer y ejercerá de catedrático de oncología. También seguirá con sus investigaciones en el Institut de Recerca Sant Pau.

La marcha del investigador, de gran prestigio en todo el mundo, vendría provocada por los resultados negativos de una auditoría que se presentó la pasada primavera y analizaba presuntas irregularidades en las cuentas de la institución, mala praxis y denuncias internas. Según un comunicado del propio IJC, la Fundación Josep Carreras encargó una auditoria para "verificar el destino de los fondos que esta aporta al Institut. "Los resultados de la auditoría independiente han documentado que, en algunos casos, los fondos se habían destinado a líneas de investigación científica diferentes de aquellas que, en principio, debían ser las beneficiarias. La Fundació también encargó una auditoría científica a expertos internacionales independientes para comprobar el grado de adhesión de la producción científica a la misión fundacional", asegura el comunicado del IJC. La institución le desea "muchos éxitos" en su nueva etapa.

Antes, en junio de 2024, Esteller ya había sido apartado de la dirección del IJC después de que la Oficina Antifrau recibiera tres denuncias y el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT) recibiera una cuarta por "situaciones anómalas" y presuntas irregularidades económicas. Hace un año también trascendió a los medios que Esteller tuvo un conflicto personal con la gerente del IJC, Ana Garrido, del que no trascendieron más detalles y en torno al que ha habido un mutismo extremo.

Sin embargo, Esteller niega que su marcha del IJC se deba a presuntas irregularidades. "Cuando decidí en septiembre de 2024 no optar a un segundo término de mi periodo de director del IJC, también decidí que era la hora de una nueva experiencia, habiendo valorado en este tiempo las numerosas ofertas recibidas y que ahora he comunicado a nuestro director [Ari Melnick], que está haciendo un gran trabajo", asegura Esteller a este diario, quien asegura que ciertas noticias publicadas con respecto a su marcha son "malintencionadas y erróneas".

Dice el oncólogo sentirse "excitado" ante "esta nueva aventura" que empezará pronto con una "excedencia Icrea". "Estoy orgulloso de haber sido director del IJC y de los logros conseguidos, así como de haber apoyado a los jóvenes investigadores. También estoy agradecido a todo el personal del centro y al apoyo de la Generalitat", concluye.

Reconocimiento internacional

Manel Esteller es uno de los científicos españoles más reconocidos internacionalmente en el campo de la epigenética y la investigación del cáncer. Su reputación se ha construido a lo largo de más de dos décadas de trabajo pionero, con contribuciones que han tenido un impacto real en la comprensión y tratamiento de los tumores. Él fue uno de los primeros investigadores en demostrar que los cambios epigenéticos (no genéticos) —como la metilación del ADN— pueden silenciar genes supresores de tumores, favoreciendo el desarrollo del cáncer. Estos descubrimientos abrieron un nuevo campo terapéutico, ya que los cambios epigenéticos son reversibles, a diferencia de las mutaciones genéticas.

Ha publicado más de 600 artículos en revistas de máximo impacto como 'Nature', 'The Lancet', 'Cancer Cell' o 'Cell', y es uno de los científicos más citados del mundo según Clarivate Analytics (Highly Cited Researchers).