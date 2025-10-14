Una vacuna de Can Ruti potencia la respuesta inmunitaria en cáncer de vejiga no invasivo, según un estudio

Un estudio piloto de 40 pacientes liderado por IrsiCaixa (centro impulsado conjuntamente por Fundación La Caixa y la Conselleria de Salut) y el Institut de Recerca Germans Trias i Pujol ha confirmado que la vacuna RUTI mejora el tratamiento del cáncer de vejiga no invasivo, potenciando la respuesta inmunitaria y aportando beneficios clínicos. Los resultados han sido publicados en la revista 'European Urology'.

El cáncer de vejiga es una de las enfermedades urológicas más frecuentes y, en más de un 75% de los casos, se diagnostica en su forma no músculo-invasiva, es decir, cuando el tumor no ha invadido la capa muscular del órgano afectado. Este estudio piloto, que se ha llevado a cabo en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti, Badalona) muestra que esta vacuna, de la farmacéutica Archivel Farma, potencia la eficacia del tratamiento actual para este cáncer.

Tratamiento estándar

Aunque la BCG (una vacuna originalmente diseñada contra la tuberculosis) es el tratamiento estándar para este tipo de cáncer, su eficacia "es aún limitada, ya que la recurrencia y progresión del tumor siguen siendo un reto para muchos pacientes".

En el estudio se prueba que una nueva estrategia terapéutica, con la vacuna RUTI administrada previamente a la BCG intravesical, "potencia la respuesta del sistema inmunitario y podría reducir el riesgo de reaparición y avance de la enfermedad".

El ensayo clínico de fase I se ha llevado a cabo con 40 pacientes de Can Ruti y confirma la seguridad de la vacuna así como una mejora en la evolución clínica y la supervivencia de los pacientes durante los cinco años de seguimiento del estudio.

Respuesta inmunitaria más potente

La vacuna RUTI, según este estudio, es capaz de generar una respuesta inmunitaria más robusta y funcional cuando se administra previamente al tratamiento con BCG. Esta respuesta se caracteriza por una activación más intensa de las células de defensa, y una producción más elevada de moléculas estimuladoras del sistema inmunitario, llamadas citocinas.

"Hemos comprobado que la vacuna RUTI es capaz de generar una respuesta inmunitaria previa que prepara el organismo y lo hace reaccionar de manera más efectiva al tratamiento posterior con BCG. Este efecto se explica por el hecho de que, al administrar de manera secuencial dos vacunas similares pero no idénticas, la respuesta inmunitaria que se genera es más rápida y potente", expone Cecilia Cabrera, coautora principal del estudio y líder de grupo de IrsiCaixa y el IGTP.

A pesar de ser un estudio de fase 1 con un número reducido de participantes, los resultados apuntan a una evolución clínica más favorable en los pacientes que recibieron la vacuna RUTI antes del tratamiento con BCG. Este grupo presentó menos recaídas, menos progresiones y más supervivencia durante los cinco años de seguimiento. De hecho, no se registró ningún fallecimiento entre los participantes del grupo RUTI, mientras que en el grupo control murieron tres personas.

"El hecho de que la vacuna RUTI consiga modular la respuesta del sistema inmunitario de manera más eficaz podría explicar el beneficio clínico observado. Estos resultados sugieren que podría tener un impacto real en la mejora del tratamiento estándar actual, aunque habrá que confirmarlo en ensayos clínicos más amplios", explica Oscar Buisan, coautor principal del estudio y urólogo de Can Ruti en el momento del estudio, actualmente urólogo en el Hospital Universitario de Bellvitge e investigador clínico en el Idibell.