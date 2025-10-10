Día Mundial
Illa llama a "vencer estigmas" sobre salud mental y expresa el compromiso del Govern al transformar el modelo de atención
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a "vencer estigmas" y superar tabúes sobre la salud mental y ha expresado el compromiso del Govern al transformar el modelo de atención.
Durante el acto del Día Mundial de la Salud Mental, ha valorado que, aunque se ha avanzado en la visibilidad de los problemas de salud mental, queda camino por recorrer. Ha afirmado que la salud mental "es una prioridad" para el departamento de Salut y para el Govern y se ha mostrado consciente de que hay "mucho trabajo por hacer". Entre otros aspectos, ha destacado que se está trabajando para adaptar la atención a los nuevos retos. "Reformar para atender mejor, para integrar los ámbitos sanitario y social y para reforzar y no desmantelar estas políticas", ha dicho. El president ha defendido pasar a un modelo "centrado en las personas".
Durante su intervención, ha afirmado que el Govern está desplegando el Pacto por la Salud Mental, que se concreta en 168 actuaciones y 10 millones "activados" para nuevas medidas. Entre ellas, ha destacado un plan en los centros educativos, el nuevo plan de prevención del suicidio (la mortalidad por esta causa descendió casi un 15% en 2024) y la mejora de la respuesta de la atención primaria para evitar ingresos de larga estancia.
"Estamos actuando en múltiples frentes, pero hay que continuar con mayor determinación, sobre todo para avanzarnos y prevenir", ha declarado. En este sentido, ha apuntado la importancia de la salud mental en la infancia y la adolescencia y en la necesidad de adaptar y reorientar a los centros de atención a este colectivo.
