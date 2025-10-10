DIA DE LA SALUD MENTAL
La demanda de antidepresivos en las farmacias crece un 24% en el último año y las mujeres lideran el consumo
Por comunidades, Madrid -con un 32% de la demanda total-, seguida de Catalunya (18%) y la Comunidad Valenciana (14%) son las que encabezan la demanda de estos fármacos
Los máximos de consumo se concentran en los meses posteriores a los parones vacacionales, señala un informe de Cofares
La demanda acumulada de antidepresivos en las farmacias comunitarias ha crecido un 24% en el último año, según datos del Observatorio de Tendencias de Cofares, la cooperativa de distribución farmacéutica, analizados con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. En España, los trastornos depresivos son los problemas más frecuentes registrados en el historial clínico de la población con 47,8 casos por cada 1.000 habitantes, tras la ansiedad (106,5 casos/1.000 habitantes) y las enfermedades del sueño (81,6 casos/1.000 habitantes).
Los datos del Observatorio de Cofares, muestran "un aumento constante y lineal" en la demanda de antidepresivos desde principios de 2024. Por comunidades autónomas, lidera Madrid con un 32% de la demanda total de antidepresivos en las farmacias comunitarias, seguida de Catalunya (18%) y la Comunidad Valenciana (14%). Además, el último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, apunta a que las mujeres consumen entre 1,5 y 3 veces más (que los hombres) estos fármacos en todos los grupos de edad.
Demanda de ansiolíticos
Pese al crecimiento que han experimentado los antidepresivos, los ansiolíticos continúan siendo los grandes protagonistas en fármacos destinados a la salud mental, ya que constituyen el 53% del total y determinan la tendencia global, señala Cofares. Sin embargo, el análisis subraya la estabilización de la demanda en las farmacias comunitarias tras los fuertes repuntes experimentados durante la desescalada y el fin de la pandemia por el coronavirus.
De hecho, según los datos del informe, el volumen acumulado de unidades registra un descenso del 2% respecto a los niveles de 2024. Del mismo modo, otros psicofármacos registran oscilaciones menores respecto a 2024, como los antipsicóticos, cuya demanda ha aumentado un 2,6%, o los hipnóticos y sedantes, que han experimentado un descenso del 0,8%.
Tras las vacaciones
El análisis del Observatorio de Tendencias de Cofares revela, además, un patrón estacional muy marcado en la demanda de productos de salud mental en las farmacias comunitarias que ha evolucionado en los últimos años. Los máximos de consumo se concentran en los meses posteriores a los parones vacacionales. Mientras que en 2022 y 2023 estos picos se registraron especialmente en enero y febrero, en 2024 y 2025 este comportamiento se desplazó ligeramente hacia febrero y marzo, con repuntes anuales también en septiembre y octubre.
El 10% de la población sufre ansiedad, que duplica su incidencia en mujeres (14%) frente a hombres (7%), y es el principal problema detectado en los jóvenes
En España, más de una de cada tres personas (39%) convive con algún problema de salud mental, y esa proporción aumenta con la edad: supera el 40% entre quienes tienen más de 50 años y alcanza el 50% en los mayores de 85 años. Los cuadros más habituales son la ansiedad, los trastornos del sueño y la depresión. Concretamente, el 10% de la población sufre ansiedad, que duplica su incidencia en mujeres (14%) frente a hombres (7%), y es el principal problema detectado en los jóvenes: tres de cada cien menores de 25 años la padecen.
