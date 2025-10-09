Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A los pies de Collserola

Un ‘cerebro’ para descifrar el sistema inmunitario en Barcelona: así será el CaixaResearch Institute

El centro, el primero de España dedicado íntegramente a la inmunología, empezará a funcionar a finales de este año

Tres investigadores "de primer nivel" se suman a CaixaResearch Institute: "Queremos fomentar el retorno del talento a Catalunya"

Barcelona tendrá el primer centro de investigación inmunológico de España

La Generalitat y CaixaResearch Institute firman un acuerdo para impulsar el ecosistema catalán de investigación

Obras del CaixaResearch Institute, ubicado frente al Museo de la Ciencia CosmoCaixa.

Obras del CaixaResearch Institute, ubicado frente al Museo de la Ciencia CosmoCaixa. / Ferran Nadeu

Beatriz Pérez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Será el primer centro dedicado íntegramente a la inmunología en España (y uno de los primeros de Europa). CaixaResearch Institute, que comenzará a funcionar a finales de este año (y estará a pleno rendimiento a partir de 2033), es uno de los mayores retos de la investigación a nivel estatal. Con una inversión de 60 millones de euros, 20.000 metros cuadrados de superficie (en Barcelona, a los pies de Collserola, frente al Museu de la Ciència CosmoCaixa) y unos 500 investigadores, es el mayor instituto filantrópico de España en investigación de ciencias de la vida. Estas son algunas claves del proyecto.

La clave, el sistema inmunológico

La clave, el sistema inmunológico

Esta será la principal función del CaixaResearch Institute: intentar descifrar las claves del sistema inmunitario, algo clave para entender (y tratar) enfermedades como el cáncer. El centro estudiará los procesos del sistema inmunológico en su interacción con otras enfermedades más prevalentes (más allá de las oncológicas), como las neurológicas y las infecciosas. También analizará los factores medioambientales que más influyen en él.

Impacto directo en la sociedad

Impacto directo en la sociedad

Según el director ejecutivo de CaixaResearch Institute, Àngel Font, este centro será "técnicamente preclínico": es decir, no tratará a pacientes. "Sin embargo, cuando haya algún hallazgo, querremos que eso tenga una traslación a la sociedad y hospitales de nuestro entorno podrán usar estas terapias de manera más experimental, o ensayos clínicos, con sus pacientes", asegura. Así, mediante un abordaje transversal entre las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas implicadas en el estudio del sistema inmune, CaixaResearch Institute prestará una atención especial a la innovación y la transferencia de resultados a la sociedad.

Obras del CaixaResearch Institute, ubicado frente al Museo de la Ciencia CosmoCaixa.

Obras del CaixaResearch Institute, ubicado frente al Museo de la Ciencia CosmoCaixa. / Ferran Nadeu

Un ecosistema de investigación

Un ecosistema de investigación

El CaixaResearch Institute desarrollará un programa científico propio, pero también aspira a generar un ecosistema estable de colaboración entre los cuatro centros de referencia con los que la Fundación La Caixa tiene especial vinculación: el Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa), el Instituto de Salud Global de Barcelona (el ISGlobal, especializado en salud pública), el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y el Barcelonaβeta Brain Research Center (el BBRC, el centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, especializada en alzhéimer). Este modelo favorecerá nuevas sinergias entre las comunidades científicas y pondrá a disposición de los cuatro centros el potencial de los recursos del CaixaResearch Institute.

Noticias relacionadas y más

Próximas iniciativas

Próximas iniciativas

En los próximos años, el CaixaResearch Institute se centrará en la contratación estratégica y el desarrollo de infraestructuras, con el objetivo de establecer 12 grupos de investigación para el 2027. Una vez finalizada la construcción del primer módulo del centro de última generación, los primeros equipos de investigación comenzarán a operar, a finales de este 2025. Estos equipos contarán con el apoyo del Innovation Hub del CaixaResearch Institute y el Biomedical Data Hub, que impulsarán la colaboración, la innovación y la gestión eficiente de datos en todas las disciplinas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
  3. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  4. A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona
  5. Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro
  6. ¿Es rentable vender artículos devueltos de Amazon? Los expertos dicen que hay que 'echar horas' y 'evitar timos
  7. David Cubero: 'El lince ibérico no supone ninguna limitación para el mundo rural
  8. Lauren, la niña que ha evitado que un colegio del Bierzo leonés cierre: 'El pueblo está muy contento

El CaixaResearch Institute ficha a tres científicos de élite para su centro de inmunología: "Queremos fomentar el retorno de talento"

El CaixaResearch Institute ficha a tres científicos de élite para su centro de inmunología: "Queremos fomentar el retorno de talento"

Un ‘cerebro’ para descifrar el sistema inmunitario: así será el CaixaResearch Institute

Un ‘cerebro’ para descifrar el sistema inmunitario: así será el CaixaResearch Institute

Descubiertas las claves que explican por qué ser hombre y fumador incrementa el riesgo de cáncer de vejiga

Descubiertas las claves que explican por qué ser hombre y fumador incrementa el riesgo de cáncer de vejiga

Sanidad hará un "seguimiento exhaustivo" sobre los programas cribado de todas las comunidades tras la crisis andaluza

Sanidad hará un "seguimiento exhaustivo" sobre los programas cribado de todas las comunidades tras la crisis andaluza

Marta Ortega y el magnesio: hidratación para un estilo de vida activo

Marta Ortega y el magnesio: hidratación para un estilo de vida activo

Mujeres con cáncer de mama metastásico financian una investigación pionera del Clínic: "Queremos vivir cinco años más"

Mujeres con cáncer de mama metastásico financian una investigación pionera del Clínic: "Queremos vivir cinco años más"

Alerta de los farmacéuticos de Atención Primaria sobre el abuso de la vitamina D: "Si se toma sin necesidad, puede provocar cálculos renales"

Alerta de los farmacéuticos de Atención Primaria sobre el abuso de la vitamina D: "Si se toma sin necesidad, puede provocar cálculos renales"

Cumbre de genetistas para diagnosticar los casos más complejos de enfermedades raras

Cumbre de genetistas para diagnosticar los casos más complejos de enfermedades raras