La Nit de l'Alzhèmer destinará su recaudación a avanzar en detección precoz

La tradicional Nit de l'Alzheimer que cada año celebra Ace Alzheimer Center Barcelona se centrará, en esta edición, en el impacto de la enfermedad en las nuevas generaciones. A proyectos de investigación centrados en la detección precoz irán todos los fondos recaudados en esta gala solidaria que tendrá lugar este jueves 2 de octubre, a las 19 horas, en el Hotel Palace de Barcelona. Según la neuróloga y directora médica de esta entidad, Mercè Boada, "la detección precoz y la investigación son herramientas fundamentales para cuidar de quienes más lo necesitan y preparar a los futuros cuidadores".

La de este año será la décima edición de la Nit de l'Alzheimer de Ace Alzheimer Center, referente en la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa que, solo en España, afecta a unas 900.000 personas. A nivel global, la sufren ya 55 millones de personas, una cifra que podría triplicarse antes de 2050 debido al envejecimiento. Ace Alzheimer Center Barcelona recuerda que, pese a su gran impacto y a ser la enfermedad crónica con mayor coste social, recibe diez veces menos inversión en investigación que otras patologías como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

Evento referente

A lo largo de esta década, la Nit de l'Alzheimer se ha consolidado como un punto de encuentro entre la sociedad y la comunidad científica, reforzando la idea de que detectar la enfermedad a tiempo beneficia a la persona afectada, pero también a sus familiares y, en especial, a las nuevas generaciones. Ace Alzheimer Center Barcelona pone el foco en que los hijos y nietos de las personas con alzhéimer serán, en muchas ocasiones, los cuidadores del futuro. Por ello, detectar la enfermedad a tiempo es fundamental para que puedan asumir ese rol con preparación, recursos y equilibrio emocional.

"Para lograr una sociedad menos castigada y para poder actuar antes, es imprescindible invertir en prevención, diagnóstico precoz e investigación, garantizando el bienestar hoy, pero también en el futuro de las próximas generaciones", defiende Boada. Cada vez son más los jóvenes que, mientras desarrollan su vida laboral y familiar, deben pensar en cómo acompañar a sus padres mayores. Así, la detección temprana les permite organizar apoyos, planificar cuidados y preservar su salud mental, al mismo tiempo que les ofrece tiempo para adaptarse y garantizar una atención digna a sus familiares.

Por su parte, Miren Jone Gurrutxaga, directora general de Ace Alzheimer Center Barcelona, asegura que cada donación "fortalece" la investigación y los programas de apoyo a las familias. "Detectar la enfermedad a tiempo permite aliviar la carga presente y ofrece a los futuros cuidadores el tiempo, los recursos y la tranquilidad necesarios para asumir su papel con seguridad y salud mental", afirma.

Ediciones anteriores

Desde la primera edición en 2015, la Nit de l'Alzheimer ha ido consolidando año tras año su recaudación. En 2021, se recaudaron 23.000 euros; en 2022, unos 27.000; en 2023 la recaudación alcanzó casi los 42.000 euros; y el año pasado, en 2024, logró su punto más alto con 63.000. Este año la gala contará con artistas y celebridades como Pep Bou, Mariona Escoda, Laura András, Sílvia Bel, Rafel Faixedas y Carles Xuriguera.