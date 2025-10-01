El Parlament da luz verde a la ley para asegurar la atención paliativa pediátrica integral

El pleno del Parlament ha dado luz verde este miércoles a la proposición de ley de atención paliativa pediátrica integral, presentada por JxCat, que continuará su tramitación en ponencia y comisión antes de su votación final.

La ley, que ha llegado al debate a la totalidad sin ninguna enmienda presentada, por lo que ha seguido su tramitación sin necesidad de que se vote, tiene por objetivo "reconocer, proteger y regular por ley" el derecho a todos los pacientes pediátricos a recibir atención paliativa.

Esta atención paliativa, sostiene el texto de la ley, tendrá un enfoque "orientado a aliviar el sufrimiento asociado a la enfermedad y a incrementar la calidad de vida de los niños y adolescentes, y sus familias".

Según recoge en su exposición de motivos, en Catalunya hay entre 5.389 y 9.391 pacientes potenciales que necesitan atención paliativa pediátrica.

En el debate parlamentario, el diputado de JxCat Jordi Fàbrega ha subrayado que el objetivo de esta ley no es "acompañar a morir" a los enfermos terminales sino "acompañar a vivir de la mejor manera posible", tanto a los pacientes como a sus familias, ya que incorpora la atención al duelo familiar.

Fàbrega ha justificado la necesidad de blindar por ley estos cuidados "para poder llegar a todos los rincones de Catalunya" y porque el año pasado solo recibieron estos cuidados entre un 10% y un 15% de los beneficiarios potenciales.

Por su parte, el diputado de ERC Juli Fernàndez ha celebrado la presentación de esta ley y ha avanzado que su grupo hará "aportaciones para que sea mejor", que irán en la línea de incluir el duelo perinatal.

Desde el PP, la diputada Belén Pajares ha puesto el foco en que la ley debería incluir también medidas orientadas a garantizar la escolarización de los niños, ya que su "normalidad es el día a día en las escuelas", mientras que la diputada de Vox María García Fuster ha arremetido contra una ley "que retira la patria potestad a los padres de niños con enfermedades terminales" y ha cuestionado el conocimiento en materia de sanidad del diputado de Junts.

La intervención de García Fuster ha sido objeto de crítica tanto por parte del diputado de Comuns David Cid como de Dani Cornellà, de la CUP, que han agradecido a Fàbrega su trabajo.