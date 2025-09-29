Detectan la presencia de ratas en el CAP de Santa Coloma de Farners (Girona)

Detectada la presencia de ratas en el centro de atención primaria (CAP) de Santa Coloma de Farners. Según avanzó '3CatInfo' y confirmó 'ACN', trabajadores del centro alertaron de que había roedores hace dos semanas.

La unidad de salud y prevención de la gerencia territorial del Institut Català de la Salut (ICS) en Girona confirmó que tuvo constancia de la situación el 16 de septiembre, y que afectaba sobre todo a un espacio de descanso y comedor de los trabajadores de atención primaria.

Al día siguiente, se desplazó allí una empresa especializada que trabaja para eliminar la plaga. Los operarios colocaron trampas y fotografías captadas dentro del centro evidencian la presencia de los roedores en las trampas.

La unidad de salud y prevención de la gerencia territorial ICS Girona informa que ha activado acciones para responder al aviso de presencia de roedores en el espacio de la cocina del Equipo de Atención Primaria (EAP) Santa Coloma de Farners.

La notificación es del pasado 16 de septiembre y el día siguiente, el 17, se desplazó al centro la empresa de control de plagas para realizar una inspección e iniciar medidas de erradicación mediante la colocación de cebos. Desde entonces, ya han puesto trampas en dos ocasiones.

De acuerdo con la inspección y las tareas en el edificio, el ICS remarca que han indiciado que se cierre una ventana que da al exterior de las instalaciones, que es por donde creen que han entrado los roedores.

Durante los próximos días, la empresa de control de plagas continuará con los trabajos. Esta vez, realizando un tratamiento más extensivo en el centro. También incluirá una limpieza "exhaustiva" de los espacios.

El EAP Santa Coloma de Farners también ha avisado al ayuntamiento y ha solicitado una revisión de la zona exterior del CAP, por si fuera necesario una actuación de control de plagas en las inmediaciones del centro.

El ICS informa que la situación no ha afectado a la atención asistencial a los usuarios, que se hace "con normalidad".