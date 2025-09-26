Comunicado del departamento
Salut integrará las imágenes médicas de centros privados en 'La Meva Salut'
Esto posibilitará que los asegurados en una mutua puedan tener todas sus pruebas en esta 'app' y conservar su histórico
Catalunya reducirá la espera de la dependencia de 18 a 2 meses
Salut arranca este lunes la campaña de vacunación de gripe y covid en residencias, mayores de 80 años, embarazadas, sanitarios y niños
La Conselleria de Salut de Catalunya ha formalizado el contrato para el despliegue de una plataforma de interoperabilidad y compartición de la imagen médica diagnóstica con agentes externos al sistema sanitario público catalán (Siscat). Así lo ha anunciado el departamento en un comunicado.
Busca formalizar el acceso, la integración y la reutilización de las imágenes médicas de distintos niveles asistenciales, sean del Siscat o no, para asegurar una "mejor continuidad asistencial" y una gestión más eficiente de los recursos, informa en un comunicado de este viernes.
El proyecto, impulsado a través del Instituto de Diagnóstico para la Imagen (IDI), cuenta con un presupuesto base de licitación de 1,39 millones de euros y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La plataforma permitirá consultar, compartir, descargar y gestionar imagen médica con entidades sanitarias y ciudadanos, así como facilitará la subida de estudios desde centros no integrados, con el consentimiento del paciente, y su incorporación a la historia clínica.
Posibilitará, entre otros, que los asegurados en una mutua puedan subir sus imágenes a 'La Meva Salut' y conservar su histórico, aunque no hayan sido generadas dentro del sistema público.
