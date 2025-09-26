Salut integrará las imágenes médicas de centros privados en 'La Meva Salut'

La Conselleria de Salut de Catalunya ha formalizado el contrato para el despliegue de una plataforma de interoperabilidad y compartición de la imagen médica diagnóstica con agentes externos al sistema sanitario público catalán (Siscat). Así lo ha anunciado el departamento en un comunicado.

Busca formalizar el acceso, la integración y la reutilización de las imágenes médicas de distintos niveles asistenciales, sean del Siscat o no, para asegurar una "mejor continuidad asistencial" y una gestión más eficiente de los recursos, informa en un comunicado de este viernes.

El proyecto, impulsado a través del Instituto de Diagnóstico para la Imagen (IDI), cuenta con un presupuesto base de licitación de 1,39 millones de euros y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La plataforma permitirá consultar, compartir, descargar y gestionar imagen médica con entidades sanitarias y ciudadanos, así como facilitará la subida de estudios desde centros no integrados, con el consentimiento del paciente, y su incorporación a la historia clínica.

Posibilitará, entre otros, que los asegurados en una mutua puedan subir sus imágenes a 'La Meva Salut' y conservar su histórico, aunque no hayan sido generadas dentro del sistema público.