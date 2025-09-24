El médico del Santa Caterina, detenido por agresión sexual a una paciente, sigue trabajando en el Dos de Maig de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la semana pasada a un médico de 66 años por haber agredido sexualmente a una paciente en el Hospital Santa Caterina de Salt. La mujer, vulnerable, con problemas psiquiátricos y de alcoholemia, fue hallada al día siguiente en Blanes, desorientada y asegurando que se había despertado desnuda en una casa desconocida, donde habría sido agredida por el médico.

Tras conocer los hechos, el centro hospitalario de Salt apartó de inmediato al facultativo y le abrió un expediente informativo. Sin embargo, tal y como ha informado '3CATInfo', el médico continúa vinculado laboralmente al Hospital Dos de Maig de Barcelona, donde trabaja en urgencias y de donde actualmente está de baja.

Según '3CatInfo', la situación se explica por la falta de protocolos claros en hospitales privados y concertados ante casos de esta naturaleza, a diferencia de lo que ocurre en la sanidad pública. Por este motivo, el departamento de Salut no puede intervenir directamente, y la dirección del centro barcelonés ha optado por esperar la evolución judicial del caso antes de tomar medidas.

El médico tiene antecedentes por amenazas y malos tratos en el ámbito doméstico. Además, fue condenado hace unos años por obstrucción a la justicia y falsedad documental por falsificar el certificado de defunción de su madre. También fue víctima de un intento de asesinato en el 2009, cuando su mujer habría contratado a unos sicarios.

Actualmente, el médico está en libertad provisional mientras se esperan los resultados de las pruebas de ADN.