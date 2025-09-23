Una unidad móvil ofrece servicios asistenciales y consejos farmacéuticos gratuitos en Barcelona

Una unidad móvil con farmacéuticos voluntarios recorren desde este martes 12 municipios de Barcelona para ofrecer servicios gratuitos a la ciudadanía de prevención, con el fin de dar a conocer el papel que juega la farmacia en la salud.

Esta unidad, impulsada por el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), ofrece servicios como medir la presión, los niveles de colesterol o el estudio de la piel, para potenciar la detección precoz de problemas de salud, así como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Al mismo tiempo, la ciudadanía recibe orientación personalizada según los resultados obtenidos y en función de su situación.

"Es una iniciativa para acercar a la ciudadanía el papel de los farmacéuticos como agentes de salud, próximos y de confianza, más allá de la dispensación de medicamentos", ha afirmado el presidente del COFB, Jordi Casas.

La unidad móvil ha visitado este martes Mataró y próximamente se desplazará a Manresa, Igualada, Cornellà, Vilafranca, Terrassa, Sabadell, L'Hospitalet, Badalona, Granollers, Pineda de Mar y Vic.

A lo largo de este recorrido, el COFB estima que la farmacia se acercará potencialmente a 1,5 millones de personas para ofrecerles servicios asistenciales de manera gratuita.