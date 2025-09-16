Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Barcelona

Salut Pública detecta polio en aguas residuales de dos depuradoras del Baix Llobregat

Las aguas residuales revelan un incremento de anfetaminas en Catalunya desde otoño de 2023

Salut detecta polio en las aguas residuales del Besòs y alerta a hospitales y CAP de Barcelona

Imagen de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del Baix Llobregat.

Imagen de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del Baix Llobregat. / EL PERIÓDICO

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Profesionales de la Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) han detectado un enterovirus polio (VDPV) tipo vacunal en dos estaciones depuradoras del Baix Llobregat (Barcelona) durante los trabajos rutinarios de vigilancia virológica de las aguas residuales.

Se notificó el 7 de septiembre desde la red de monitorización de aguas residuales de Catalunya de la Conselleria de Salut de la Generalitat, y ya se ha iniciado la investigación epidemiológica y actuaciones pertinentes desde Salut Pública, informa el departamento en un comunicado, recogido este martes por Europa Press.

La Agència de Salut Pública subraya la importancia de los "altos niveles de vacunación de la población" y agradece el trabajo realizado por parte de la red de vigilancia epidemiológica en coordinación con entidades para detectar y evaluar el riesgo.

La detección de enterovirus polio se ha realizado en unas muestras de aguas residuales de las depuradoras del Baix Llobregat, recogidas el 2 de septiembre y, según el análisis genético inicial, "se trataría de un poliovirus 3 derivado de vacuna oral atenuada (VDPV3) con capacidad infectiva".

En el momento de la alerta se notificó al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), se enviaron muestras al Centro Nacional de Microbiología (CNM) y se implementaron las actuaciones establecidas en el Plan de Acción de España para la Erradicación de la Poliomelitis.

Las acciones incluyeron la búsqueda y vigilancia activa de casos en los centros asistenciales; análisis virológico periódico en aguas residuales; y evaluación de coberturas de vacunación, en búsqueda de población susceptible o de riesgo.

TEMAS

  1. Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
  2. La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
  3. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  4. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  5. El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
  6. Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento
  7. Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  8. Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse

Salut Pública detecta polio en aguas residuales de dos depuradoras del Baix Llobregat

Salut Pública detecta polio en aguas residuales de dos depuradoras del Baix Llobregat

Barcelona invertirá seis millones en un plan de prevención comunitaria del alzhéimer

Barcelona invertirá seis millones en un plan de prevención comunitaria del alzhéimer

Las enfermeras de Catalunya apoyan las movilizaciones sindicales sobre el Estatuto Marco

Las enfermeras de Catalunya apoyan las movilizaciones sindicales sobre el Estatuto Marco

La gripe aviar se dispara en España: ¿Cuántos brotes existen y qué riesgo hay de contagio a humanos?

La gripe aviar se dispara en España: ¿Cuántos brotes existen y qué riesgo hay de contagio a humanos?

La fiebre del Nilo se cobra la primera víctima mortal en Extremadura

La fiebre del Nilo se cobra la primera víctima mortal en Extremadura

¿Para qué sirven el Diazepam y otros ansiolíticos? ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Cinco claves

¿Para qué sirven el Diazepam y otros ansiolíticos? ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Cinco claves

Un estudio global documenta cómo los combustibles fósiles dañan la salud desde la extracción hasta el desecho

Un estudio global documenta cómo los combustibles fósiles dañan la salud desde la extracción hasta el desecho

Un estudio sugiere que no cambiar la hora disminuiría los infartos cerebrales y la obesidad

Un estudio sugiere que no cambiar la hora disminuiría los infartos cerebrales y la obesidad