Las enfermeras de Catalunya apoyan las movilizaciones sindicales sobre el Estatuto Marco

El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) y los cuatro colegios profesionales territoriales han mostrado su apoyo a las concentraciones convocadas por los sindicatos con motivo de la inminente aprobación de la modificación del Estatuto Marco del personal sanitario.

Los colegios piden profundizar en la negociación para lograr "una ley estatutaria sólida y justa, que se ajuste a la realidad formativa y competencial de las enfermeras y enfermeros del siglo XXI", y que la modificación de la ley "repare los agravios profesionales y laborales que se han producido y se producen al amparo de un 2003".

Se refieren por ejemplo a cuestiones como el decreto de especialidades enfermeras de 2005 o a la aprobación de los estudios de Grado de Enfermería en 2010, pero también ponen énfasis en el componente autonómico y la coyuntura sociodemográfica, que demanda más atención en salud y cuidados.

"Cuestiones que, si no se solucionan, difícilmente harán de nuestro un sistema de salud lo suficientemente atractivo como para retener y captar talento, ni para recuperar a los miles de enfermeras que se han formado aquí y se han ido a otros países atraídas por mejores condiciones laborales y profesionales", concluyen los consejos y colegios, que estiman que en Catalunya faltan más de 20.000 enfermeras.