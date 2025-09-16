Barcelona invertirá seis millones en un plan de prevención comunitaria del alzhéimer

El Ayuntamiento de Barcelona invertirá seis millones de euros en la Estrategia por el Alzhéimer y otras demencias 2025-2030, su primer plan para convertirse en una ciudad referente en la sensibilización, prevención, orientación, acompañamiento e investigación de la enfermedad. El Día Mundial del Alzhéimer se celebra cada 21 de septiembre.

"No nos conformamos con ser líderes en investigación, también queremos serlo en el acompañamiento social y comunitario", ha explicado el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, quien ha abierto la jornada en que se ha presentado esta estrategia científica, hospitalaria y social sin precedentes.

El alcalde se ha mostrado convencido de que la lucha contra el alzhéimer y las demencias debe tratarse como "una prioridad de ciudad" y que este plan "dará respuesta a las necesidades de bienestar de las personas afectadas -por demencias- y de sus familias".

"Queremos ponernos al frente de la prevención comunitaria de alzhéimer", ha subrayado Jaume Collboni en su intervención en la jornada que se ha celebrado este martes en el Salón de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.

La Estrategia Barcelona por el Alzhéimer y otras demencias 2025-2030, que el gobierno municipal presentará al pleno, ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Mesa Barcelona por el Alzheimer.

La Mesa está formada por la Asociación de Familiares de Alzhéimer de Barcelona, Fundación ACE-Ace Alzheimer Center Barcelona, Fundación Uszheimer, Fundación Pasqual Maragall y Alzhéimer Catalunya Fundación, con la implicación y la colaboración de entidades, profesionales e instituciones públicas y privadas

Una estrategia pionera

La jornada tendrá dos espacios de diálogo entre personas con alzhéimer, cuidadoras y sus familias, y concluirá con una mesa redonda con la participación de la regidora de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad, Marta Villanueva.

Collboni ha destacado entre las acciones previstas en el plan el despliegue y la puesta en marcha del HUB Alzhéimer Barcelona, una iniciativa de investigación colaborativa sobre el alzhéimer y las enfermedades neurodegenerativas.

Con el apoyo del consistorio, esta iniciativa une los esfuerzos de los cuatro grandes hospitales públicos de la ciudad (Clínic, Santa Creu i Sant Pau, del Mar y Vall d'Hebrón) y de dos instituciones privadas de investigación especializadas en esta enfermedad: el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) de la Fundación Pasqual Maragall y el Ace Alzheimer Center Barcelona.

Líneas estratégicas

Las cinco líneas estratégicas del plan son sensibilizar a la ciudadanía y desestigmatitzar el alzhéimer; promover la salud cerebral, la empoderamiento cognitivo y la prevención como prioridad de salud pública; mejorar los mecanismos de detección temprana y los procesos de información, orientación, atención y derivación

También hacer de Barcelona una ciudad referente en inclusión y servicios de apoyo; y fomentar la investigación médica y social para entender y afrontar con más eficacia el impacto del alzhéimer y facilitar la divulgación.