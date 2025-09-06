El Hospital de Terrassa defiende que los médicos actuaron "con profesionalidad" en el caso del suicidio

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) defiende que los médicos del Hospital Universitari de Terrassa actuaron "con profesionalidad" en el caso de la paciente psiquiátrica que se suicidó el pasado 22 de agosto tras pasar más de 48 horas en un box de urgencias, tal y como avanzó EL PERIÓDICO.

Según el CST, la mujer ingresó en el Servicio de Urgencias el 20 de agosto y se aplicaron los procedimientos clínicos establecidos según su patología. Durante su estancia, la paciente fue atendida de manera coordinada por los equipos de Medicina y Psiquiatría, que realizaron "la valoración y seguimiento clínico según los protocolos previstos". Además, el hospital confirma que el caso está siendo analizado por el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, mientras que el Departament de Salut ha iniciado de forma paralela una investigación sobre los hechos.

En su comunicado, el CST recuerda que el Servicio de Psiquiatría del centro cuenta con unidad de hospitalización, atención urgente y atención ambulatoria, complementadas por otros centros urbanos como el Centro de Salud Mental de Adultos de Terrassa y los Centros de Salud Mental Ferran Salsas y Roig en Rubí. También lamentan el fallecimiento de la paciente y expresa su condolencia a la familia, respetando su duelo y privacidad.

El suicidio se produce en un contexto de alertas previas por saturación del servicio de urgencias. Un mes y medio antes, el comité de empresa había enviado un correo electrónico a la gerencia advirtiendo que, debido a la elevada presión asistencial, la seguridad de los pacientes podría estar en riesgo. En el mensaje, los facultativos explicaban que solo podían atender a los pacientes que podían controlar clínicamente para minimizar riesgos.

El caso ha provocado también la reacción de la oposición y del consistorio. ERC, PP y Vox han solicitado la comparecencia de la consellera de Salut, Olga Pané, en el Parlament, mientras que el Ayuntamiento de Terrassa ha reclamado una investigación transparente y la revisión de los protocolos del hospital para evitar que se repitan situaciones similares.