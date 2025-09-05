Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicio saturado

Los médicos de Urgencias del Hospital de Terrassa alertaron de que la seguridad de los pacientes estaba "en riesgo" un mes antes del suicidio

Fuentes del Govern niegan que haya habido negligencia en el caso de la paciente psiquiátrica que se quitó la vida en un box, pero reconocen que faltan médicos

Admiten la necesidad de que los servicios de Urgencias dispongan de espacios separados para las urgencias psiquiátricas

Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso

La oposición pide la comparecencia de Pané tras el suicidio en el Hospital de Terrassa: "La situación de las Urgencias es insostenible"

El Hospital Universitari de Terrassa, este jueves.

El Hospital Universitari de Terrassa, este jueves. / Victòria Rovira

Beatriz Pérez

Beatriz Pérez

Fidel Masreal

Fidel Masreal

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un mes y medio antes de que se suicidara una paciente psiquiátrica en el Hospital Universitari de Terrassa (Barcelona), el comité de empresa del centro había advertido por correo electrónico a la gerencia de que, dada la "elevada presión asistencial", la seguridad de los pacientes "podría estar en riesgo".

Ese e-mail, firmado por facultativos del servicio de Urgencias y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, fue enviado el 2 de julio. Un mes y 20 días después, el 22 de agosto, una paciente con un trastorno psiquiátrico grave y que estaba considerada de "alto riesgo" se suicidó en un box de las Urgencias tras más de 48 horas esperando un ingreso en Psiquiatría.

La oposición (ERC, PP y Vox) ha pedido este viernes la comparecencia de la consellera de Salut, Olga Pané, en el Parlament para dar explicaciones. También el Ayuntamiento de Terrassa ha exigido a la Generalitat una investigación transparente. Dos sanitarias que trabajaban en las Urgencias el día en que se produjo el suicidio siguen de baja tras lo ocurrido. Según los expertos en salud mental y el propio protocolo del Codi Risc Suïcidi, una emergencia psiquiátrica ha de esperar en urgencias el mínimo tiempo posible.

Fuentes del Govern consultadas por este diario niegan que haya habido negligencia alguna, pero reconocen que faltan médicos y admiten la necesidad de que los servicios de Urgencias dispongan de espacios separados para las urgencias psiquiátrica. Por su parte, el sindicato Metges de Catalunya reclama actuaciones "inmediatas" al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) y al Servei Català de la Salut (CatSalut) para reconducir el "caos" instalado en las Urgencias de este hospital.

El correo del comité

"Actualmente hay 104 pacientes en Urgencias. 30 están pendientes de ingreso; 10, monitores; 14, en los pasillos. Dada la situación actual de las Urgencias, la elevada presión asistencial y la cantidad de pacientes que hay por facultativo, entendemos que la seguridad del paciente podría estar en riesgo", recogía ese mail.

"Por tanto, a partir de este momento, solo nos podremos dedicar a visitar a aquellos que, bajo nuestro criterio, podemos controlar clínicamente, con el objetivo de minimizar el riesgo de error médico y poder garantizar al máximo possible la seguridad del paciente", concluye.

Espacios separados

A la espera de conocer con más detalle lo sucedido, fuentes del Govern consultadas por EL PERIÓDICO apuntan a que los hechos no pueden ser considerados una "negligencia". Dichas fuentes admiten que el problema de fondo es la "falta de profesionales", la cual afecta a "todos los servicios públicos de salud", incluidas las Urgencias.

Además, reconocen también la necesidad de que los servicios de Urgencias dispongan de espacios separados para las urgencias psiquiátricas, debido a la especial naturaleza de estos casos, sobre todo cuando se trata de personas que acuden al servicio con una notable descompensación psíquica. En este sentido, las fuentes recuerdan que diversos centros están emprendiendo obras para diferenciar ambos tipos de urgencias.

Estas fuentes lamentan el fallecimiento de la paciente y aseguran que, antes de que se quitara la vida, estaba siendo atendida por profesionales de salud mental y era objeto desde tiempo atrás de seguimiento por parte del Codi Risc Suïcidi.

Las entidades: faltan recursos

Mercè Torrentallé, presidenta de Salut Mental Catalunya (la principal entidad social del sector), en declaraciones a este diario, denuncia la "falta de espacio y de profesionales especializados", lo cual repercute en la salud mental de las primeras personas. "Muchas veces se produce una vulneración de derechos", añade Torrentallé, quien, ante la falta de recursos, pide poner el foco también en la prevención.

Noticias relacionadas y más

Antonio Serrano, de la entidad Amb Experiència Pròpia, se muestra indignado: "Que una persona muera por suicidio mientras espera ayuda es horrible y es humillante. No vale la excusa de que falta personal. No. Si esa persona está en un alto riesgo de suicidio, se le tiene que atender ya y rápido, y no hay más excusas", informa Marc Darriba.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
  2. Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
  3. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  4. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  5. Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
  6. Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso
  7. Vuelta al cole con angustia por el cambio de grupo en primaria: 'Mi hijo lo vive como un castigo
  8. Más lluvias en Catalunya: ya hay fecha, según Meteocat

El Gobierno confirma dos brotes de gripe aviar en Sevilla y otro en Huelva

El Gobierno confirma dos brotes de gripe aviar en Sevilla y otro en Huelva

Las Urgencias del Hospital de Terrassa avisaron de que la seguridad de los pacientes estaba "en riesgo" un mes antes del suicidio

Las Urgencias del Hospital de Terrassa avisaron de que la seguridad de los pacientes estaba "en riesgo" un mes antes del suicidio

Un macroestudio reconoce que la fatiga crónica tiene origen genético y abre la puerta a nuevos tratamientos

Un macroestudio reconoce que la fatiga crónica tiene origen genético y abre la puerta a nuevos tratamientos

La oposición pide la comparecencia de Pané por el suicidio del Hospital de Terrassa: "La situación en Urgencias es insostenible"

La oposición pide la comparecencia de Pané por el suicidio del Hospital de Terrassa: "La situación en Urgencias es insostenible"

Pacientes con fatiga crónica, tras saberse el origen genético de su enfermedad: "Nos hicieron pensar que era un problema de actitud"

Pacientes con fatiga crónica, tras saberse el origen genético de su enfermedad: "Nos hicieron pensar que era un problema de actitud"

¿Por qué algunas personas logran superar un trauma y otras no? Las claves del miedo persistente

¿Por qué algunas personas logran superar un trauma y otras no? Las claves del miedo persistente

Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso

Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso

De la parálisis a caminar en solo dos días tras una operación de espalda pionera en España

De la parálisis a caminar en solo dos días tras una operación de espalda pionera en España