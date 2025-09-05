ERC pide la comparecencia de Pané por el suicidio del Hospital de Terrassa: "La situación en Urgencias es insostenible"

El grupo parlamentario de ERC ha registrado una petición de comparecencia de la consellera de Salut, Olga Pané, en la comisión de Salud del Parlament para que dé explicaciones sobre la "insostenible" situación del servicio de Urgencias del Hospital de Terrassa, donde el pasado 22 de agosto se suicidó una paciente psiquiátrica, tal y como avanzó EL PERIÓDICO.

Una mujer que sufría un trastorno psiquiátrico grave se quitó la vida en un 'box' de las Urgencias de este hospital, donde llevaba más de 48 horas en las urgencias del hospital esperando una cama para ser ingresada en la planta de Psiquiatría. Este caso ha puesto en el foco la falta de recursos (camas y personal) de un centro sanitario que llevaba tiempo denunciando la situación. El comité de empresa asegura que ha habido pacientes psiquiátricos que han esperando hasta cinco semanas en las Urgencias por falta de camas.

Comparencencias

En un comunicado, los republicanos han explicado que también han registrado la petición de comparecencia del director del Servei Català de la Salut, Alfredo García, del gerente del Consorci Sanitari de Terrassa, Ferran Garcia, y de un representante del Comité de Empresa para "dar voz a los trabajadores".

Los republicanos quieren "saber si el Govern tiene previsto tomar medidas para revertir esta situación crítica y qué hará para impedir que se repitan casos intolerables en el sistema público de salud". Asimismo, han mostrado su preocupación "por estos hechos inadmisibles" y han trasladado su pésame a la familia, amigos y entorno cercano de la víctima, así como su apoyo a los trabajadores del centro.

Vox también pide la comparecencia de Pané

En la misma línea, el grupo parlamentario de Vox ha solicitado la comparecencia de Pané y su líder, Ignacio Garriga, ha denunciado que este suicidio es "un drama, que tiene responsables políticos". "Es una auténtica vergüenza y es un crimen político. Basta de despilfarrar el dinero público en chorradas mientras la gente literalmente se muere", ha señalado en unas declaraciones distribuidas en las redes sociales. El dirigente de Vox ha apuntado que Catalunya "arrastra listas de espera interminables" en los hospitales y sufre "un colapso de la sanidad".