En 2024 se evitó la muerte por sobredosis en 125 casos en Catalunya por la intervención en espacios de consumo supervisado, donde se registraron 140.717 consumos sin defunción alguna.

Según datos del Departament de Salut, el 76% de las víctimas fueron varones, la media de edad de 48,8 años y el 71,6% de las muertes se produjeron en el domicilio.

Los últimos datos disponibles del indicador de mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas indican que el 87% de las muertes por sobredosis presentan un patrón de policonsumo. La sustancia más presente fue la cocaína en un 56% del total de casos, seguida de los hipnosedantes en un 55%, el alcohol en un 51% y los opioides en un 41%.