Departament de Salut
En 2024 se evitó la muerte por sobredosis en 125 casos en Catalunya
Las aguas residuales revelan un incremento de anfetaminas en Catalunya desde otoño de 2023
Las intoxicaciones por cocaína fumada se triplican en dos años en Barcelona
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
En 2024 se evitó la muerte por sobredosis en 125 casos en Catalunya por la intervención en espacios de consumo supervisado, donde se registraron 140.717 consumos sin defunción alguna.
Según datos del Departament de Salut, el 76% de las víctimas fueron varones, la media de edad de 48,8 años y el 71,6% de las muertes se produjeron en el domicilio.
Los últimos datos disponibles del indicador de mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas indican que el 87% de las muertes por sobredosis presentan un patrón de policonsumo. La sustancia más presente fue la cocaína en un 56% del total de casos, seguida de los hipnosedantes en un 55%, el alcohol en un 51% y los opioides en un 41%.
- Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- Toni Moog sale de rehabilitación: 'Es más difícil desengancharse del Diazepam que de la cocaína
- La psicóloga Sandra Hernández nos explica el peligro de los 'cuernos financieros': 'Estamos mintiendo y haciendo acopio de compromisos que hemos roto
- Saül Gordillo admite haber agredido sexualmente a una segunda trabajadora y acepta un año y medio de cárcel