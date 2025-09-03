Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Departament de Salut

En 2024 se evitó la muerte por sobredosis en 125 casos en Catalunya

Las aguas residuales revelan un incremento de anfetaminas en Catalunya desde otoño de 2023

Las intoxicaciones por cocaína fumada se triplican en dos años en Barcelona

Jeringuillas y material para consumo de droga sin usar en el centro de reducción de daños de La Mina.

Jeringuillas y material para consumo de droga sin usar en el centro de reducción de daños de La Mina. / ZOWY VOETEN

El Periódico

El Periódico

Barcelona
En 2024 se evitó la muerte por sobredosis en 125 casos en Catalunya por la intervención en espacios de consumo supervisado, donde se registraron 140.717 consumos sin defunción alguna.

Según datos del Departament de Salut, el 76% de las víctimas fueron varones, la media de edad de 48,8 años y el 71,6% de las muertes se produjeron en el domicilio.

Los últimos datos disponibles del indicador de mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas indican que el 87% de las muertes por sobredosis presentan un patrón de policonsumo. La sustancia más presente fue la cocaína en un 56% del total de casos, seguida de los hipnosedantes en un 55%, el alcohol en un 51% y los opioides en un 41%.

