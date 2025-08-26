El Govern firma un convenio con Sanidad para digitalizar el Sistema Nacional de Salud en Catalunya

El Govern de Catalunya ha aprobado este martes la suscripción del convenio de colaboración entre la Conselleria de Salut de la Generalitat, el Ministerio de Sanidad y la Entidad Pública Red.es para desplegar en Catalunya servicios digitales de salud en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La propuesta de distribución de recursos otorga a Catalunya un total de 27 millones de euros para un período de cuatro años que se iniciará en junio de 2026, mientras el Govern aportará 16,2 millones, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El convenio tiene por objetivo "mejorar la atención sanitaria" mediante la incorporación de servicios de salud digital, así como de herramientas digitales basadas en inteligencia artificial (IA).

Concretamente, regula la financiación y el desarrollo del programa de adopción de la IA en el SNS (Iasns); la red de interoperabilidad de imagen médica en el SNS (Riimsns), y la evolución de los programas Plan de Atención Digital Personalizada y Únicas.

Los proyectos que se desarrollarán en el marco del convenio estarán alineados ocn la estrategia del Programa Salut/IA y la estrategia de IA desarrollada por el Govern y permitirán consolidar la adopción de la IA como "herramienta de apoyo a la transformación del sistema de salud de Cataluña".

Con dicho convenio, la Generalitat quiere reforzar su compromiso con una sanidad "más eficiente, innovadora, centrada en el paciente y equitativa".