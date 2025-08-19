Aire acondicionado, cloro, sol...: las urgencias por conjuntivitis aumentan hasta un 30% en verano

Las consultas en las urgencias por conjuntivitis, en los meses de más calor, aumentan entre un 25% y un 30%. "En verano, hay más conjuntitivis. Suben las irratativas y también las infecciosas. Estas últimas es debido a que, con las altas temperaturas, hay una mayor acumulación de bacterias y virus. Por eso también vemos resfriados en verano", apunta Zoraida del Campo, directora del Servicio de Oftalmología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau(Barcelona).

La conjuntivitis infecciosa, explica esta oftalmóloga, se caracteriza por la mucosidad, el ojo rojo y las legañas. Puede ser vírica o bacteriana. Las conjuntivitis irritativas se caracterizan por una sequedad ocular y no hay legañas. "Estas últimas son las que más aumentan en verano. Se deben al aire acondicionado, al sol, al agua, al cloro... A veces el agua está sucia y eso nos puede provocar también una conjuntivitis infecciosa", avisa esta oftalmóloga.

En verano, prosigue la doctora Del Campo, suele haber, además, bastante "epidemia de conjuntivitis vírica". "Hay muchos adenovirus que producen cuadros infecciosos en las vías altas, resfriados, y eso provoca que haya más conjuntivitis. Lo mismo ocurre en invierno con la proliferación de microorganismos", añade. "En verano vemos hasta un 25% o 30% más de urgencias por conjuntivitis, en general", certifica.

Tratamientos

El tratamiento de ambos tipos de conjuntivitis es diferente. En el caso de las conjuntivitis irritativas, el tratamiento consiste en lágrimas artificiales y un antiinflamatorio en gotas. También se recomienda reducir el contacto con el origen de la conjuntivitis (la playa o el aire acondicionado, por ejemplo). En el caso de las conjuntivitis infecciosas habitualmente se receta un antibiótico.

Como explica por su parte Javier Puig, oftalmólogo del Departamrnto de Córnea del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), en verano las conjuntivitis infecciosas se mezclan con las "alérgicas" o "irritativas". "Lo que también vemos en verano son las queratitis, que son inflamaciones de la córnea relacionadas con el calor y el abuso de lentillas. Y vemos, además, queratitis infecciosas, causadas por algún agente vivo, como virus, bacterias u hongos", concluye Puig.