España revalida su liderazgo mundial en donación de órganos con 2.562 donantes tras muerte, el 5% global

España ha revalidado su liderazgo mundial en donación de órganos de personas fallecidas, con 2.562 donantes en 2024, lo que supuso el 24% de las donaciones de la Unión Europea (UE) y el 5% de las registradas en el mundo, datos notables si se tiene en cuenta que España apenas representa el 11% de la población europea y el 0,6% de la mundial.

Así se desprende del último informe del Registro del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en el que se señala que España registró una tasa de 53,9 donantes fallecidos por millón de población (p.m.p), seguida de Estados Unidos, con 49,7 donantes p.m.p.

A partir de todas las donaciones realizadas, España llevó a cabo un total de 6.463 trasplantes, lo que supuso una tasa de 136,1 trasplantes p.m.p, una cifra que solo superó Estados Unidos, con 143,2 trasplantes p.m.p y un total de 48.935 intervenciones.

Desde el Ministerio de Sanidad han precisado que la diferencia en la tasa de trasplantes entre ambos países se debe a que EEUU desarrolla una mayor actividad de donación de vivo y a su diferente perfil de donante fallecido, más joven y con frecuencia fallecido por causas evitables.

Líder en asistolia

El informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante destaca que el pasado año se realizaron 173.286 trasplantes de órganos en todo el mundo, lo que supone un crecimiento del 2% con respecto a la actividad registrada en 2023. Este máximo histórico se debió a la expansión de la donación en asistolia, aquella que se realiza tras el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria, que aumentó un 17%.

En cuanto a la contribución española en este ámbito, el país lideró el ranking, de nuevo, con 1.316 donantes en asistolia y una tasa de 27,7 por millón de población (p.m.p). Así, aportó el 50% de los donantes en asistolia del conjunto de la Unión Europea (UE) y el 10% del mundo.

Respecto a la actividad trasplantadora en asistolia, España también repitió como referente, con una tasa de 59,8 intervenciones p.m.p, seguida de la notificada por Estados Unidos y Holanda, que realizaron 38,1 y 38,0 trasplantes p.m.p de este tipo, respectivamente.

La directora general de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, ha puesto en valor la "situación de privilegio" de España en el mundo. "Nuevamente, ya durante más de tres décadas de forma consecutiva, España lidera la donación de órganos en el mundo, la tasa de donantes por millón de habitantes, y se encuentra en una situación de absoluto privilegio también en cuanto al acceso a la terapia del trasplante", ha destacado.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su compromiso para seguir mejorando el sistema de trasplantes, que ha subrayado que debe ser un "gran motivo de orgullo" en España, y apostando por la innovación. Así, ha señalado que este sistema, junto a la solidaridad de la población y la "excelente" labor de los profesionales sanitarios, permiten el liderazgo mundial de España.

Crecen las negativas en Catalunya

No obstante, pese al liderazgo mundial, los especialistas están preocupados porque han crecido en los últimos tiempos, en Catalunya, las negativas de familiares a donar órganos, que se sitúan ya en 27,9% en lo que va de año, según datos de enero a abril. La Conselleria de Salut está estudiando las causas del fenómeno, que también se da en el conjunto del Estado. En España, la media de negativas familiares se sitúa en el 20%, un porcentaje que se mantiene estable en los últimos años.

Actividad mundial

De los 173.286 trasplantes registrados en los 91 países que han facilitado sus datos, 110.021 fueron de riñón (37% de donante vivo); 42.494 de hígado (23% de donante vivo); 10.286 de corazón; 8.236 de pulmón; 2.075 de páncreas; y 174 de intestino. Al igual que en 2023, el mayor incremento se registró en el trasplante pulmonar, que creció un 6%, seguido del hepático (5%), el cardíaco (2%) y el de páncreas (2%).

Estos procedimientos fueron posibles gracias a las 47.175 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a las 50.588 que donaron un órgano en vida (40.706 de riñón, 9.864 de hígado y 18 de pulmón).