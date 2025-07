Los pacientes, ante la reforma de los CAP: "Lo mejor es que se garantice tener siempre el mismo médico de cabecera"

Maribel Álvarez tiene 90 años y hace décadas que es paciente del centro de salud integral de referencia (CSIR) Encants de Barcelona, uno de los elegidos por la Conselleria de Salut, de la mano de su comité de expertos Cairos, para iniciar la reforma de la atención primaria de Catalunya. Maribel cuenta que el otro día se clavó un cuchillo en un dedo y que ahora tiene calambres. "Me ocurrió por la noche y pensé: '¿Qué hago ahora?' Porque no voy a ir al hospital por esta tontería...", le pregunta a su doctora, Rocío Navidad, que además es la directora del CSIR Encants. "Lo que tenías que haber hecho es ir a un centro de urgencias de atención primaria (CUAP)", responde Navidad.

"¿Ves? Ahora tenemos un ejemplo precioso de lo que a menudo nos pasa. Los médicos empleamos mucho tiempo en explicarles a nuestros pacientes los diferentes dispositivos, la atención que tienen a su disposición", interviene Maria Antonia Pou, también médica de familia del CSIR Encants. "Debemos ser capaces de explicarles que, para una cosa muy grave, deben ir al hospital y lo demás debe distribuirse a través del sistema. Esta sería una función más del administrativo que de la enfermera y uno de los objetivos de ampliar su función".

Eduardo Moratilla es administrativo en el CSIR Encants. Celebra que el nuevo modelo de la atención primaria incremente el valor de esta figura. "Nos exige saber qué está pasando, en qué podemos ayudar al paciente, saber hacer un triaje" explica Moratilla. Así, el 'proyecto CSIR' incluye no solo un aumento del sueldo de los administrativos (todos los auxiliares pasarán a ser administrativos, esto es, subirán de categoría), sino una formación sobre "alfabetización sanitaria", con una duración de dos años, para poder hacer estos triajes y saber derivar al paciente por el circuito más adecuado.

Esta formación ayudará a los administrativos a saber cuándo enviar al paciente a un determinado especialista o al hospital, por ejemplo. "Nos permitirá dar una información más precisa al enfermo", añade Moratilla.

Potenciar la longitudinalidad

Maribel es paciente del CSIR Encants desde hace 26 años. Antes de esta reforma se denominaba equipo de atención primaria (EAP) Encants y está ubicado en el CAP Passeig de Maragall, donde hay otros dos EAP que dan cobertura a otros barrios de la zona: Camp de l'Arpa y Congrés. "Llevábamos años en un 'impasse'. Nos costaba más conseguir visitas con el médico de cabecera", reconoce esta mujer, que se ha plantado en los 90 años como si tuviera 20 menos. "A mí lo más interesante de todo me parece tener siempre al mismo médico de cabecera. No me gusta nada venir y que me digan que no está mi médica", explica Maribel refiriéndose a la doctora Navidad. "La comunicación entre médico y paciente debe ser siempre longitudinal. Nosotros somos quienes los conocemos a lo largo de los años", interviene esta médica.

"Con mi doctora, por ejemplo, tuve mucha confianza para plantearle mi deseo de hacer el testamento vital. Antes se hacía ante el notario", valora Maribel. "Para mí fue muy importante, un paso que yo necesitaba. Y una señal de confianza", apostilla. Esta mujer visita poco a su médica porque tiene la suerte de no necesitar mucho cuidado. "Solo vengo trimestral o semestralmente a hacerme análisis de control. Porque en realidad no me pasa nada. ¡Es maravilloso! Solo tengo lo del dedo", celebra esta mujer.

Maribel ejemplifica a la perfección cómo el perfil de pacientes de la sanidad ha cambiado en los últimos años. "Yo hace 21 años que trabajo aquí. Al principio, en mi cupo, tener pacientes de más de 100 años era una cosa excepcional. Ahora no, tenemos muchos. Hay una parte que llegan con buena salud, pero otros no", dice por su parte la doctora Pou. "Es maravilloso seguir a un paciente durante toda su vida. Es el punto álgido de un profesional de la atención primaria. He llegado a tener tres generaciones de familias y entender su evolución vital. Esto es un valor que aporta muchísimo criterio clínico", agrega Navidad.