Listas de espera de hasta seis meses para acceder a un fisioterapeuta del CAP en Catalunya

Uno de los proyectos estrella del centro de salud integral de referencia (CSIR) Encantses ofrecer fisioterapia individualizada a personas jóvenes, en activo, que sufren algún problema osteomuscular como esguinces, tendinitis, cervicalias o lumbalgias. Son patologías sencillas pero que pueden resultar "muy invalidantes" y, a menudo, estos pacientes, derivados desde la primaria, esperan una media de seis meses e incluso un año para poder recibir una fisioterapia individualizada. Los centros de atención primaria (CAP) —que pronto pasarán a llamarse todos CSIR, como el de Encants— solo ofrecen fisioterapia grupal y para esta no hay lista de espera. Pero aquellos que necesitan sesiones individuales han de esperar. O ir a la privada y pagárselo de su bolsillo.

No existen cifras oficiales sobre las listas de espera para acceder a un fisioterapeuta en la primaria, pero fuentes sanitarias confirman a EL PERIÓDICO que no bajan de los seis meses, una cifra que respalda también el propio Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. "En los CAP tenemos terapias grupales con fisioterapeutas. Los fisios que hacen terapias individualizadas son externos al Institut Català de la Salud (ICS) y hay muchísima demanda. Como mínimo hay que esperar seis meses, a no ser que sea algo urgente o preferente", reconoce a este diario una médica de un CAP de Barcelona.

Lo grave va rápido

Cuando un paciente tiene una fractura y necesita una rehabilitación rápida, esta es derivada al hospital. Si es operada, el paciente hace la rehabilitación en ese mismo hospital. "Estas patologías se consideran urgentes y en menos de un mes lo tienes hecho", dice esta médica.

El problema está en lo banal. "Las artrosis, los golpes de varios meses de evolución, que también necesitan rehabilitación con un fisio, tienen que esperar mínimo seis meses", añade. Esta sanitaria ve muy positivo que centros como el de Encants vayan a ofrecer fisioterapia individual para problemas de este tipo. "Es lo que estamos pidiendo todos", asegura.

"Una derivación normal desde nuestro CAP, no urgente ni preferente, a fisioterapia puede tardar más de seis meses en visitarse. Es lo que vemos en algunos pacientes que hemos derivado", confirma otro médico de cabecera de otro CAP de la capital Catalana.

El Col.legi de Fisioterapeutas subraya que el "gran reto" será que el paciente pueda llamar al CAP y ver a su fisio

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya valora muy positivamente la incorporación, en los últimos tres años, de hasta 400 fisioterapeutas a la primaria de toda Catalunya. Pero no son suficientes. "El siguiente paso es conseguir la derivación directa. Es decir, llamar al CAP y ver a tu fisio: ese es el gran reto", señalan fuentes de este colegio profesional.

"Pese a no disponer de los datos concretos, sabemos por el colectivo profesional que las listas de espera son muy variables, también en función del territorio. Por ejemplo, en atención primaria y comunitaria podemos estar entre un tiempo mínimo de un mes y medio —que es el tiempo que dura cada terapia grupal— hasta el medio año en el caso de intervenciones individuales de la gravedad y urgencia", añaden estas fuentes.

Incorporar a más fisioterapeutas a los CAP, defiende este colegio, "reducirá las listas de espera" y "facilitará los recursos que ya tiene el sistema". "Los médicos se podrán dedicar más a temas de médicos. Y luego hay un beneficio económico: la intervencion del fisio es reducir bajas laborales y la medicalización", concluyen.