BCN CheckPoint, especializado en el control del VIH, tendrá una nueva sede y ampliará servicios para las mujeres trans

BCN CheckPoint, el centro comunitario para la detección del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), se trasladará a un nuevo edificio en la primavera del próximo año. Actualmente ubicado en Comte Borrell, 164-166, pasará a estarlo en el número 138 de la calle Sepúlveda (en la esquina con Comte d'Urgell), según ha podido saber EL PERIÓDICO. El nuevo centro será más grande y ampliará "servicios" y "capacidad", como explica Ferran Pujol, director de BCN CheckPoint, oenegé que también está especializada en la pastilla preventiva del VIH (la llamada Prep) y que es de referencia para los hombres gais, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transexuales.

Este nuevo centro es fruto de un convenio con la Fundació Lluita contra les Infeccions, vinculada al Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y presidida por el prestigioso doctor Bonaventura Clotet. "Los espacios que tenemos en el actual centro, para personas que toman la Prep o que tienen ITS, están obsoletos. Es por este motivo que cambiamos de espacio físico", dice Pujol. "Y lo hacemos con la fundación porque trabajamos con ella desde hace años", añade.

El centro seguirá llamándose BCN CheckPoint. "Ampliaremos servicios de proctología, urología e incluirá una clínica trans, a la que podrán acudir personas trans para cuestiones no solo relacionadas con el VIH, sino también para el control hormonal, ya que habrá médicos endocrinos", desvela el director de este centro. Todo estos servicios se irán desplegando "paulatinamente" a través del convenio firmado con la Fundació Lluita Contra les Infeccions.

Además, el centro se encuentra ante un "cambio de protocolo" en lo referente a la Prep. El tratamiento de la pastilla antisida consiste no solo en la administración del fármaco (que evita la infección del VIH aunque se tengan relaciones de riesgo), sino también en el seguimiento médico, a través de controles, del posible contagio de otras ITS. "En vez de cuatro controles anuales habrá, para cada persona, solo dos controles anuales. Está demostrado que, con dos controles anuales, no hay un incremento de ITS. Y esto nos permitirá multiplicar las 4.000 personas que actualmente tenemos en Prep y reducir las famosas listas de espera", dice Pujol.

El centro, en el que actualmente trabajan cinco médicos y cinco enfermeras (los cuales atienden, al año, unas 8.000 visitas de urgencias por ITS), da por hecho que habrá que ampliar la plantilla ante el aumento de pacientes. "Pero no sabemos aún cuánto personal más tendremos", precisa Pujol. Además, el centro también estará enfocado en la "investigación".

Reducción de los contagios de VIH

Desde 2008 a 2024, la incidencia del VIH en la cohorte de BCN Checkpoint se ha reducido en un 83%. Es decir, ha pasado del 4,2% al 0,7%. Ello gracias a una prevención combinada consistente en promocionar la prueba del VIH de forma regular, derivar rápidamente a las personas diagnosticadas y ofrecerles la posibilidad de comenzar el tratamiento de manera inmediata, así como la incorporación de nueva tecnología que permite detectar infecciones muy recientes y, por tanto, en fase de máxima transmisibilidad.

Los servicios se ofrecen de forma gratuita y confidencial y cada año los utilizan más de 6.000 personas. El centro también lleva a cabo estudios comunitarios, colabora con las principales instituciones científicas del país y participa en proyectos de investigación nacionales e internacionales.

BCN Checkpoint fue pionero en todo el Estado en la introducción de la prueba rápida del VIH en entornos no clínicos y tiene en la innovación uno de sus principales rasgos distintivos. Su modelo de intervención comunitaria ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ONUSIDA y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y, a lo largo de los años, ha inspirado la creación de centros similares en toda Europa.