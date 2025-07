Catalunya reforma la atención primaria para que en un año la asistencia sea en 48 horas

La reforma integral de la atención primaria de Catalunya arranca este martes, 1 de julio, con el acuerdo de Govern anunciado por la portavoz, Sílvia Paneque. Los 27 centros de atención primaria (CAP) seleccionados en abril por Cairos (el comité de reforma de la sanidad pública presidido por Manel del Castillo, gerente de Sant Joan de Déu) comenzarán a funcionar como centros de salud integral de referencia (CSIR) a partir de hoy mismo. Hasta ahora se habían estado diseñando las medidas que, desde este martes, estarán en funcionamiento en estos CAP. En un año se hará una evaluación y, previsiblemente, se implantarán las mismas medidas en el resto de centros de Catalunya. Esta reforma implica también un cambio de nomenclatura: los CAP pasarán a llamarse CSIR.

Son muchos los aspectos que mejorar en la primaria, pero el principal —y aquí es donde se centrará esta tan ambiciosa reforma, tras 40 años sin tocar el sistema— es reducir las listas de espera (esto es, mejorar su accesibilidad al médico de cabecera) y frenar el continuo trasvase de pacientes a las mutuas. Una realidad que, según el doctor Del Castillo, pone en "riesgo" la "sostenibilidad social" del sistema. En Catalunya, un 32% de los ciudadanos tienen un seguro privado.

Además de mejorar la accesibilidad, los CSIR también tendrán más autonomía organizativa y de gestión, un mayor desarrollo de las competencias profesionales y una mejor orientación a la salud comunitaria y mejor integración sanitaria y social.

Como ha dicho este martes, en una atención a periodistas, Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut, "la atención primaria es una prioridad del Govern y del departamento". Según ella, el acuerdo de Govern de este martes, que "aprueba las medidas de transformación de la primaria", permitirá tener centros de salud "más autónomos, más comunitarios y más productivos". "Estarán más integrados con la salud mental y con los diferentes servicios que atienden a los pacientes crónicos", ha explicado Plaza.

¿Cuál será el cambio principal que vivirán estos centros? "Cambiará la organización", ha respondido Del Castillo. "No tenemos una falta de recursos, tenemos una organización mejorable. En 2019 había en Catalunya unos 115.000 sanitarios. Este año ya son 145.000. Falta una mejor organización", ha dicho el presidente de Cairos.

Según el análisis de Cairos, con esta reforma los centros podrán atender a sus pacientes en 48 horas desde que piden cita (uno de los compromisos del Govern de Salvador Illa). Pero con precisiones. "Para algunas cosas cosas, la atención será inmediata. Otras, las que se puedan, tardarán cinco días. Por supuesto, las demandas urgentes o agudas serán resueltas de manera inmediata", ha dicho Del Castillo.

Según el análisis de Cairos, los cambios poblacionales, la fragmentación sanitaria y social y la rigidez del modelo organizativo están detrás de la falta de accesibilidad de la primaria. El 'modelo Cairos', como ha explicado Del Castillo, se basa en cuatro 'C': conocimiento ("Hemos escuchado a mucha gente, a más de 300 entidades, sindicatos, gerentes, exconsellers..."), confianza ("En los profesionales: los CSIR les dan autonomía para organizar de la mejor manera la atención"), constancia ("Cambiar las cosas no es fácil. La Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, el Aquas, evaluará las experiencias de los CSIR) y continuidad ("Esto no es un cambio para hoy, sino para el futuro, y por eso hemos creado Cairos Jove").

Herramientas como la inteligencia artificial y el mayor peso de los administrativos (que ayudarán a "desburocratizar" el trabajo de médicos y enfermeras) servirán para mejorar la situación. "Creemos que la del administrativo será una figura clave en este nuevo funcionamiento. Tendremos que ayudar a los compañeros dentro de las consultas para que tengan un altísimo valor clínico y que puedan hacer de médicos y enfermeras", ha dicho por su parte Miquel Prats, del área de Atención a la Ciudadanía en el CSIR Comte Borrell.