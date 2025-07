Manel del Castillo, presidente del comité de expertos de Salut: "Los administrativos de los nuevos CAP subirán de categoría y cobrarán más"

Entre el mundo sanitario, existe cierto consenso en que si hay alguien preparado para transformar el sistema sanitario público catalán ese es Manel del Castillo (Ferrol, 1956). El actual gerente del Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) es, además, el presidente del comité de expertos Cairos: el mismo al que la Conselleria de Salut, con Olga Pané al frente, ha encargado la ambiciosa labor de reformar un sistema que lleva 40 años sin actualizarse. La sanidad pública hay que transformarla, sí, pero sin tocar sus bases, defiende el doctor Del Castillo.

El Govern ha firmado este martes el acuerdo para arrancar ya la reforma integral de la primaria.

Sí, es el primer paso. Empezará en 27 centros de salud integral de referencia (CSIR) y, dentro de un año, se valorará y previsiblemente expandirá al resto. Yo calculo que, en el último trimestre de 2026, se hará la evaluación y a partir de ese momento se decidirá si estas medidas, que son 25, se escalan. Lo que sí está claro es que iniciamos un proceso de reforma de la primaria para adaptarla a las nuevas necesidades.

¿Cuál es el principal cambio que notará el paciente?

La accesibilidad y la integración —esto último es algo tan importante como la accesibilidad—. En la actualidad hay una fragmentación intraprofesional: cardiólogos, neumólogos, médicos de primaria, enfermeras… Debe haber una mejor integración intraprofesional. Y después debe haber también una mejor integración entre niveles, esto es, entre la atención primaria y el hospital. Hay un acuerdo específico entre cada CSIR y su hospital de referencia para definir cuántas consultas externas deben ofrecerse desde el hospital a la primaria, con el objetivo de que la lista de espera disminuya de forma importante. Y el tercer punto es la fragmentación entre el sector salud y el sector social.

Ponga un ejemplo.

Por ejemplo, existe un servicio de atención a domicilio que se activa cuando la persona es mayor. En muchos sitios esta activación del servicio se hace desde el ayuntamiento y eso dificulta mucho la coordinación. Debe hacerse de una forma coordinada.

A lo largo de este año debería empezar a verse una reducción de las listas de espera de estos 27 CSIR

¿Habrá más recursos?

No. Lo que hacemos es utilizar las cosas mejor. Se debe establecer un marco de relación primaria-hospitalaria, que debe quedar prescrito. Estipular qué criterios se deben cumplir para derivar. Y al revés: no pueden devolvernos cosas que ya están pactadas en este marco de relación. Esto no es solo un problema de Catalunya, sino del mundo entero. Lo que afuera se conoce como Integrated Care, la Atención Integrada, es el gran problema de los sistemas sanitarios de todo el mundo.

¿Por qué?

Porque cada vez tenemos más enfermos crónicos que deben estar en un sitio y en el otro. Un enfermo de 80 años que tiene cuatro o cinco problemas de salud debe ser visto por muchas instancias —la primaria, la enfermera, el médico, el fisio, el cardiólogo…—. Al final mareamos al enfermo. Esto es lo que estamos intentando arreglar. No será fácil.

¿Cuándo se verá la reducción de las listas de espera en estos 27 CSIR?

A lo largo de este año debería empezar a verse. Aquí jugará un papel importante también la llamada 'programación por motivos': esto servirá para filtrar y mejorar los recursos para cada paciente. Un ejemplo: en algunos casos una persona con molestias urinarias quizás no es necesario que acuda al médico. El administrativo puede decidir perfectamente que esta persona vaya a la enfermera, quien le hará una prueba de orina y, en función de lo que salga, decidirá si debe ir al médico o si le da respuesta la misma enfermera. Solo con esto, con la 'programación por motivos', estás descongestionando muchas visitas. Pienso que es una herramienta súper-potente porque ayuda a racionalizar. Es lo mismo que se hace en las urgencias con el triaje.

Este nuevo modelo potencia mucho la figura del administrativo.

Sí.

¿Cobrarán más?

De hecho, sí. Todos los auxiliares administrativos de los CSIR pasarán a ser administrativos con esta nueva forma de trabajar. Pasan a la máxima categoría. Algunos ya lo eran, pero los que no lo son, pasarán a serlo.

¿En unos años dejaremos de hablar de CAP?

Exacto: hablaremos de CSIR. Incluso cambiarán las señales de cada centro.

Usted insiste mucho en el concepto 'confianza'.

Sí. Confiamos en nuestros profesionales. Confiamos en que si le damos margen para organizarse, todo funcionará mejor porque quien conoce mejor cómo organizarse son los propios profesionales. Hay 370 centros de salud en Catalunya muy diferentes, con perfiles profesionales diferentes y distintas necesidades. Lo que debemos hacer es que estos centros se puedan organizar de la mejor manera para adaptarse a la realidad.

¿No faltan profesionales?

Yo creo que ese no es el diagnóstico. Aunque a veces se diga, tenemos los medios adecuados. En Catalunya no hay médicos ni enfermeras en paro. Obviamente pueden faltar cosas concretas —y profesionales en lugares concretos—, pero tenemos 1.400 habitantes por médico. No es este el problema.

¿Ayudará la inteligencia artificial?

La primaria puede crecer mucho con las herramientas de inteligencia artificial. Hay quien piensa que la IA puede arrasar la primaria, pero yo creo que puede ampliar mucho sus competencias. En Sant Joan de Déu tenemos una IA llamada 'Axia', que está nutrida con nuestros protocolos y guías clínicas. Tiene detrás una evidencia científica muy importante y como herramienta ayuda a la decisión.