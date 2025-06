Vall d'Hebron ya ha atendido a dos lesionados medulares por zambullidas este verano: "Es algo evitable y no desciende"

En lo que va de verano, el Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) ya ha atendido a dos lesionados medulares por zambullidas en piscinas o playas. El centro, de referencia para estos pacientes, advierte de que las lesiones medulares por lanzarse de cabeza al agua, lejos de descender, se mantienen estables a lo largo de los años, frente a las lesiones medulares por accidentes de tráfico, que han ido disminuyendo gracias a las campañas institucionales y a la mejora de la seguridad de los coches.

"Cada año vemos unas cinco lesiones medulares por zambullidas en verano. Este año llevamos ya dos... Normalmente son lesiones medulares incompletas, pero a veces son completas y suelen darse en gente joven. Es algo evitable", señala Lluïsa Montesinos, Jefa de la Unidad de Lesionados Medulares de Vall d'Hebron. Esta unidad, por la que en 2024 pasaron unos 166 pacientes con algún tipo de lesión medular, acaba de estrenar una nueva Área Terapéutica para mejorar la atención y duplicar su capacidad.

Montesinos explica que las lesiones medulares mayoritarias se producen por caídas fortuitas (sobre todo en pacientes de entre 60 y 65 años, que se caen en casa) y por accidentes deportivos. "Han bajado las lesiones por accidentes de coche gracias a las medidas tomadas. Pero vemos todavía lesiones por zambullidas en gente que se tira de cabeza al mar o a la piscina. No aumentan, pero se mantienen estables. Llevamos ya dos lesiones de este tipo en lo que llevamos de verano y acabamos de pasar Sant Joan", avisa esta doctora.

La nueva Área Terapéutica

La nueva Área Terapéutica para lesionados medulares de Vall d'Hebron, ubicada en un espacio diáfano con 257 metros cuadrados construidos en la planta cero del Hospital de Traumatología, Rehabilitación y Quemados, está equipada con grúas en el techo para promover la marcha suspendida con arnés de los lesionados medulares, de forma que se facilite su movilización precoz. También está equipada con la última tecnología.

Incorpora, además, un espacio de terapia ocupacional, con una cocina y un aseo adaptados, para que los pacientes puedan entrenar las habilidades de la vida cotidiana, de cara a fomentar su autonomía y empoderarlos. Durante 2024, unos 43 pacientes ambulatorios con lesión medular hicieron fisioterapia y otros 32 realizaron terapia ocupacional en Vall d'Hebron. Respecto a los pacientes con lesión medular ingresados en el centro, un total de 121 pacientes realizaron fisioterapia y terapia ocupacional en 2024, a lo largo de 3.693 sesiones. Se calcula que más de 160 pacientes al año, tanto ingresados como ambulatorios, se beneficiarán de la nueva Área Terapéutica para Lesionados Medulares de Vall d'Hebron.

Los lesionados medulares ingresados en Vall d'Hebron (donde se atiende a pacientes con lesión medular traumática aguda y complicaciones de pacientes crónicos) pasan en el hospital una media de 49 días, y hacen de tres a cinco horas de rehabilitación diaria.

Lesionado por una caída

Rafael Seguí, de 76 años, paciente de la Unidad de Lesionados Medulares de Vall d'Hebron. / HOSPITAL VALL D'HEBRON

Rafael Seguí, de 76 años, es uno de los pacientes de la Unidad de Lesionados Medulares de Vall d'Hebron. Un día, desayunando, se cayó de la silla y se dio con la cabeza en el suelo. Se rompió las vértebras 2 y 3. "Mientras me recuperaba de la operación de las vértebras, los médicos descubrieron que tenía una afección en el corazón. Me volvieron a operar deprisa. Eso fue en el Parc Taulí de Sabadell y luego me trasladaron a Vall d'Hebron", relata Seguí desde Vall d'Hebron, donde se encuentra desde hace tres semanas. Es en este hospital donde está haciendo la rehabilitación.

"Al principio no me podía mover. Ahora me empiezan a ir bien las manos. Pero no puedo comer ni caminar solo. Estoy semiparalítico", relata Seguí. Aun así, confía en que podrá recuperarse. "En tres semanas me he recuperado bastante. Empiezo a tener fuerza en las piernas y, cuando me ayudan a ponerme de pie, empiezo a coordinar los pies", dice agradecido. Explica que la recuperación tras una lesión medular como la suya es como empezar de cero. "Nos enseñan a volver a hacer las cosas como a un niño pequeño".