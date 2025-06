María João Forjaz, epidemióloga: "Aumentan las muertes por drogas y afectan a personas de más edad"

La investigadora María João Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) desde el pasado septiembre, reflexiona sobre los hábitos nocivos de la generación del 'baby boom'. Los mayores de 45 y 50 años empezaron a fumar, beber o consumir otras drogas en su juventud y muchos de ellos continúan con estas prácticas en su madurez.

Las campañas contra las adicciones y conductas de riesgo suelen centrarse en los jóvenes, pero las estadísticas indican que la llamada generación X, es decir, los adultos de entre 45 y 60 años, también consumen drogas con cierta asiduidad. ¿Por qué se está dando este fenómeno? En el caso del tabaco, el mayor consumo en hombres se produce entre los 30 y 49 años, pero ocurre de forma bastante homogénea en todas las generaciones. En el caso de las mujeres, sí se observa una gran prevalencia en las nacidas a partir de los 60. Por ejemplo, en los años 80 el mayor consumo se detectaba en las mujeres menores de 30 años, y en 2020, se localiza entre los 50 y 64 años. En cuanto al alcohol, en los años 60 y 70, se produce un cambio estructural: las revoluciones sociales y culturales, el acceso a métodos anticonceptivos, la expansión de la educación y el auge del movimiento feminista propiciaron la entrada masiva de mujeres al mercado laboral y esto ha conllevado que la prevención del consumo de alcohol haya tenido un menor efecto en las mujeres, que son además un grupo de especial interés de los lobis de las bebidas.

Las farmacéuticas convierten problemas sociales en 'enfermedades' que se 'resuelven' con medicación

Las estadísticas también reflejan que los jóvenes consumen menos cocaína que años atrás, mientras que el grupo de 35 a 64 años se ha multiplicado por cuatro, del 0,5% en 1999 a 2% en 2024 la prevalencia. ¿A qué achaca este fenómeno? El aumento del consumo podría ser porque es un grupo que comenzó a consumir en su juventud y muchos de ellos han mantenido el consumo. Cabe destacar, además, que tras bastantes años de descenso o estabilización, la mortalidad relacionada con las drogas empieza a experimentar un cierto rebote. Teniendo en cuenta que la edad de los fallecidos ha aumentado considerablemente, podemos pensar que los consumidores de cocaína, que a veces son también de otras sustancias, han envejecido, han acumulado daños y problemas de salud, y ha llegado al fallecimiento prematuro. No obstante, con los datos actuales, no podemos llegar a conclusiones firmes, necesitamos más estudios. El mercado de drogas evoluciona constantemente y se detectan nuevas sustancias que, en muchos casos, no son identificadas fácilmente.

La menor formación y sensibilización de los sanitarios sobre las necesidades de salud de la población mayor se refleja en una peor atención sanitaria y psicológica

También llama la atención que los séniors, a partir de 65 años, consumen más hipnosedantes y opioides que los menores de esa edad. La depresión y la ansiedad son trastornos mentales muy frecuentes en las personas mayores, debido a su peor salud, mayor aislamiento o inseguridad financiera, lo que conlleva una mayor prescripción que en otras edades. También influye el fenómeno del edadismo, que se refleja en una menor formación y sensibilización de los sanitarios sobre las necesidades de salud de este grupo de población y, por tanto, en una peor atención sanitaria y psicológica. Proporcionar una atención especializada y de calidad y programas de intervención específicos para las personas mayores podría evitar la sobreprescripción o prescripción inadecuada de estos fármacos.

Hay una tendencia creciente a la medicación de problemas sociales y emocionales

De hecho, España es líder en consumo de ansiolíticos. Sí, porque hay una tendencia creciente a la medicación de problemas sociales y emocionales. La interpretación de aspectos de la vida cotidiana como condiciones clínicas que requieren tratamiento farmacológico trae beneficios para las farmacéuticas. Los grandes lobis farmacéuticos han desempeñado un papel significativo en esta tendencia, impulsando campañas de márketing que, en muchos casos, convierten problemas sociales, como la tristeza, el insomnio o la falta de concentración, en 'enfermedades' que se 'resuelven' con medicación.

Por último, las infecciones de trasmisión sexual (ITS) están creciendo en todas las edades pero, aunque no esté en el imaginario colectivo, también aumentan entre los mayores de 45. Los diagnósticos de ITS como la sífilis, la gonorrea y la clamidia han sufrido un importante incremento en los últimos años. Los grupos de edad más afectados son aquellos entre 25 y 34 años, pero hay un aumento en todos las edades. Entre las poblaciones de más riesgo destaca el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, que abarca a todos los grupos de edad, incluyendo el de 45 a 55 años. Pensar que las personas 'más mayores' o 'no tan jóvenes' no están a riesgo de contraer una ITS no es realista. También tienen vida sexual y hay estudios que indican que el uso del preservativo es bajo en este grupo de edad.

Las campañas basadas en el miedo son poco eficaces si no van acompañadas de cambios estructurales

A la luz de estos datos, ¿podría decirse que las personas a partir de los 45 años son la nueva generación problemática? No se debe hablar de generaciones problemáticas. Cada grupo etario tiene características específicas, por lo que la atención a cada uno de ellos debe hacerse de manera específica. Además, el perfil y hábitos de consumo de cada grupo va cambiando. Los estudios epidemiológicos son importantes para caracterizar grupos de población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y así adecuar las actuaciones.

Al ser un grupo de población que va en aumento, es previsible que los problemas asociados a conductas de riesgo aumenten, lo que supondrá un desafío para la salud pública

¿Cree que las campañas y mensajes públicos en contra de las conductas de riesgo también deberían dirigirse hacia este público? La mayoría de enfermedades y problemas de bienestar tienen causas sociales, que son, tal como señala la OMS, las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Por eso, las campañas basadas en el miedo son poco eficaces si no van acompañadas de cambios estructurales. Estos mensajes pueden generar miedo, sin provocar una respuesta efectiva, si las personas no perciben que pueden actuar frente al riesgo. El epidemiólogo Michael Marmot propone centrarse en acabar con las desigualdades sociales, como por ejemplo, mejorando el empleo, la vivienda, la educación y reduciendo la pobreza, para abordar las causas directas de la mala salud.

De perpetuarse las conductas de riesgo y adicciones de esta generación, en la vejez, ¿cómo afectará a la salud pública? Al ser un grupo de población que va en aumento, es previsible que los problemas de salud, en general, y los asociados a conductas de riesgo, en particular, aumenten, lo que supondrá un desafío para la salud pública. Sin embargo, la población mayor es heterogénea, ya que incluye desde personas recién jubiladas hasta las (casi) centenarias, por lo que su situación es muy diversa. Y se ha comprobado que la población mayor está cada vez más sensibilizada sobre la necesidad del autocuidado y de los estilos de vida saludables.