Alerta por la venta en internet de glucómetros sin pinchazo: "No existe ningún producto no invasivo fiable para la diabetes"

La Federación Española de Diabetes (FEDE) alerta de que actualmente "no existe ningún glucómetro sin pinchazo fiable para pacientes con diabetes". A través de un comunicado, la FEDE pone el foco en una "situación preocupante": la proliferación en internet de anuncios e informaciones acerca de nuevos glucómetros "no invasivos". Según esta entidad, son "supuestos" dispositivos de medición de glucosa "que no han sido aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

En este contexto, la FEDE avisa de que "no existe actualmente ningún glucómetro no invasivo que sea fiable y seguro para las personas con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, y prueba de ello es que la Aemps no reconoce ningún dispositivo de estas características".

"Hemos detectado que muchos de estos anuncios provienen de páginas fraudulentas que se hacen pasar por marcas reconocidas. En estos casos, no existe ningún fabricante real detrás, y el pedido que llega al domicilio no es más que un oxímetro, tratándose de una estafa. Según las quejas que nos han llegado, una vez realizada la entrega y abonado el precio, los números de teléfono corporativos dejan de contestar y resulta imposible reclamar", denuncia la federación en su comunicado.

Eficiencia dudosa

Además, pese a que también existen dispositivos de este tipo que se comercializan "bajo marcas legales", la eficiencia de los mismos "no está respaldada por la Aemps". "Como bien indican las propias marcas en las especificaciones de producto, los valores que se obtienen de estos glucómetros no son suficientes para la toma de decisiones sanitarias (por ejemplo, administración de insulina), sino que deben utilizarse junto a otro método que sí esté aprobado", avisa la FEDE. En algunos casos, además, "directamente no se recomienda su uso para pacientes con diabetes". "Por tanto, a la hora de informar sobre estos dispositivos, es importante ser muy claros sobre estas cuestiones para evitar malentendidos", añade.

La federación recuerda, asimismo, que ya hay una "alternativa" a las tiras reactivas con muestras de sangre aprobada por la Aemps para personas con diabetes y estos son los sistemas de monitorización continua de glucosa, que miden la glucemia a en el líquido intersticial de la parte más superficial de la piel. "Actualmente, estos sensores están cubiertos por la Seguridad Social para todos los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 insulinizados con múltiples dosis. Además, se pueden adquirir en el mercado privado", dice.

"Desde la Federación Española de Diabetes alertamos del peligro de difundir informaciones falsas o sesgadas que puedan poner en peligro la seguridad de los pacientes con diabetes, o llevarlos a adquirir dispositivos que no suponen ninguna solución real para el control de su patología. Por ello, pedimos colaboración para la difusión de esta información y detectar las informaciones sesgadas o engañosas", concluye esta entidad.