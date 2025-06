El documental 'Un corazón contra reloj', en cinco momentos

Con motivo del Día Nacional del Donante (que se celebra el primer miércoles de cada mes de junio) y del Día Mundial del Paciente Trasplantado (este viernes 6 de junio), EL PERIÓDICO ha estrenado el documental 'Un corazón contra reloj'. Este reportaje audiovisual, de 30 minutos de duración, sigue durante cuatro meses a Montse López, una mujer de 43 años con una cardiopatía genética que se encuentra en lista de espera para un trasplante de corazón. Necesita un donante. Estos son los cinco momentos clave del documental.

Solo 10 días después de la operación, EL PERIÓDICO visitó la unidad de semicríticos en la que Montse se estaba recuperando. "Me encuentro genial", afirma. "Estos días que he estado ya más despierta o he sentido el corazón... Porque yo no lo sentía... Me he acordado del donante, de esa gran persona que es el donante", explica desde el Clínic. Montse agradecía "mil veces" a la familia del donante que hubiera accedido a donar su órgano. El director de la Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), Jaume Tort, cuenta que en los últimos dos años han aumentado progresivamente las negativas familiares a donar órganos, algo preocupante. "Este incremento difícilmente pondrá en peligro el sistema de trasplantes en España y Catalunya. Pero es lo que pensamos, no tenemos ninguna garantía de cuál va a ser el futuro", advierte Tort.