Paula Ripol, experta en salud perinatal: "Con la inducción al parto hay más riesgo de que termines en el quirófano"

Paula Ripol cambió el mundo de la empresa por la defensa del parto lo más natural posible, mediante la técnica del hipnoparto. Tras tener a su primer hijo, dejó su trabajo, se formó como experta en salud perinatal y decidió dedicarse a acompañar a las mujeres en su embarazo y parto, a través del proyecto myBabymyBirth(R). En base a su experiencia, explica en esta entrevista cuáles son los riesgos de muchas inducciones artificiales que se practican en los hospitales.

En España tres de cada 10 partos son inducidos, lo que supera la recomendación de la OMS. ¿Por qué? Porque un embarazo es un evento incontrolable. La OMS dice que dura entre 37 y 42 semanas, pero incluso se puede alargar más. Entonces, la inducción es una forma de agendar el parto, de saber cuándo va a empezar, que es más fácil para organizar un hospital.

¿Qué consecuencias puede tener? Hacer que el parto empiece antes significa forzar el proceso, cuando la madre y el bebé aún no están preparados. Además, la intervención supone un cóctel de hormonas que provoca más dolor a la mujer, que a su vez pide más epidural para aliviarlo, porque, dependiendo del tipo de inducción, no la dejan moverse. Todo ello incrementa el riesgo de parto instrumental, del uso de fórceps o ventosa y el riesgo de cesáreas. Es algo que no se cuenta mucho, pero con la inducción hay más probabilidad de que termines en el quirófano y más riesgo de hemorragia posparto. También sabemos que para el bebé es más duro, muchas veces eso hace que el parto termine en cesárea. Y como se alteran las hormonas que nuestro cuerpo produce de manera natural, se retrasa la lactancia.

¿En qué casos sí se debe realizar una inducción? En preeclampsia, colestasis no controlada, patologías que cursen anticuerpos y enfermedades que no se puedan tratar hasta que el bebé ha nacido. Pero la gran mayoría de inducciones se hacen, hoy día, sin una razón clínica.

Como no se sabe qué día va a ser y es un inconveniente para el personal sanitario, se agendan inducciones al parto

¿Hay más inducciones en navidades o vacaciones? Sí. El día de Navidad, por ejemplo, apenas nacen bebés y tampoco el 15 de agosto o en Semana Santa. Si miras el calendario, ves que se agendan los partos antes o después, por conveniencia. Como no se sabe qué día va a ser y es un inconveniente para el personal sanitario, se agendan inducciones.

¿Y por qué se realizan más en la sanidad privada? Hay muchas razones. Por un lado, los partos los suelen llevar más los ginecólogos que las matronas, porque a veces la mujer quiere que lo lleve el mismo doctor que conoce. Además, hay más intervenciones en general, que es una forma de controlar, de hacer algo cuando deberíamos esperar.

Se deberían ofrecer a las mujeres alternativas, como una bañera, para que se puedan relajar y coger fuerzas para continuar

Hay madres que piden la inducción para terminar cuanto antes, porque llevan muchas horas de parto y no pueden más. ¿Hay que respetarlas? La mujer es dueña de su cuerpo y es la que decide, es muy importante entender esto. Pero a veces se opta por la inducción porque no se le ofrecen otras herramientas o no se le explica bien los riesgos, porque inducir no es garantía de que vaya a terminar antes. Se deberían ofrecer a las mujeres alternativas, como una bañera, para que se puedan relajar y coger fuerzas para continuar. O bajar las luces, que haya silencio o música, parecen tonterías pero pueden hacer que se relaje y produzca más oxitocina, de forma natural, para que progrese el parto.

Los obstetras son cirujanos y están muy cómodos haciendo cesáreas, en las que pueden controlar muchos factores

Las cesáreas también superan la media recomendada por la OMS del 15%: son el 34% en la sanidad privada y el 22% en la pública. ¿Por qué? Los obstetras son cirujanos y están muy cómodos haciendo cesáreas, en las que pueden controlar muchos factores. Y como tenemos una medicina defensiva, se actúa ante el mínimo riesgo, pero sin considerar el daño que podemos hacer a esa mujer, porque una cesárea es una cirugía, con riesgos y secuelas. Es una suerte que podamos hacer cesáreas, pero debemos evitar las que no son necesarias. Además, las inducciones incrementan las cesáreas. Si queremos disminuir la ratio, hay que disminuir las inducciones.

¿Qué es para usted violencia obstétrica? Prácticas y conductas realizadas durante el embarazo, parto y posparto y que son percibidas como violentas por las mujeres. Hablamos de la falta de consentimiento informado para una intervención como podría ser un tacto vaginal o una episiotomía, o no ofrecer alternativas; recibir un trato no respetado o infantilizador y coaccionar para que se acepten intervenciones como una inducción o una cesárea sin explicar los riesgos absolutos, por ejemplo.

Un estudio desveló en 2021 que el 38% de las mujeres sufre violencia obstétrica y no creo que la ratio haya mejorado

La violencia obstétrica quedó fuera de la reforma de la ley del aborto porque el término genera rechazo en la comunidad médica. Pero se incluyó la necesidad de evitar la mala praxis y mejorar la formación. Lleva dos años en vigor. ¿Se ha notado? Un estudio desveló en 2021 que el 38% de las mujeres sufre este tipo de violencia y no creo que esta ratio haya mejorado. Solo mirando el número de inducciones ya vemos que no ha habido mucho cambio. Ahora bien, a nivel individual, sí me encuentro a más mujeres que saben lo que quieren y son más conscientes de que la violencia obstétrica existe. Esto hace que puedan pedir un parto respetado y la eviten algo más. A nivel sanitario también veo que hay profesionales y hospitales que se están abriendo a acompañar de forma respetuosa, pero es muy difícil cuando los protocolos y el sistema no se actualizan y mejoran.

¿Por qué el sistema no se actualiza? Por la negación, porque a muchas personas del sistema sanitario les han enseñado a actuar de cierta forma y no se dan cuenta de que están haciendo daño. Porque prevalece el rol de que el doctor, que ‘sabe más’, decide y la mujer tiene que aceptar su decisión. Pero según la ley, tenemos derecho a escoger en nuestro propio cuerpo y en nuestro bebé, por lo que deberíamos estar en el mismo plano y poder tener una conversación sobre el parto. También hay muchos profesionales que se han apartado de esta manera de proceder y reconocen que han ejercido violencia obstétrica porque así era cómo funcionaba el sistema. Sin embargo, como está tan inculcado en la forma de trabajar, cuesta mucho erradicarlo.

La epidural, los fórceps y otras muchas técnicas son muy antiguas. ¿Por qué la medicina avanza en otras áreas con terapias innovadoras y no en el parto? La primera razón es porque somos las mujeres las que parimos y siempre tenemos un poco de desventaja. Pero sí que ha habido avances en tecnologías como las ecografías, la monitorización inalámbrica o la ‘walking epidural’, que permite algo de movimiento. Pero yo creo que el foco se debería poner en no utilizar muchas de estas cosas, en ayudar a las mujeres a no necesitar intervenciones y a que el bebé salga sin usar, por ejemplo, fórceps.

Para que el parto fluya, lo que necesitamos es oxitocina, que la producimos de forma natural cuando estamos relajadas

¿Cómo se puede aminorar el dolor y relajarse de forma natural? Para que el parto fluya, lo que necesitamos es oxitocina, que la producimos cuando estamos relajadas. Por eso hay que trabajar antes del parto, para no llegar con miedo y tensa, sino saber que estamos preparadas, capacitadas y que hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, la respiración. Como el parto es un evento físico, es muy importante para que llegue al útero oxígeno. También se pueden dar masajes y sentir el apoyo de la persona que nos está acompañando. Igualmente, hay técnicas psicológicas, como afirmaciones positivas, para decirte a ti misma que eres capaz. También es muy importante el movimiento y usar el agua.

¿Qué es el hipnoparto? Es precisamente un tipo de preparación al parto que busca eliminar los miedos y ganar confianza.