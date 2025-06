Entre 300 y 400 mujeres dan a luz en casa en Catalunya, el registro anual más alto de toda España

Catalunya es la autonomía donde más partos se realizan, voluntariamente, en el entorno domiciliario. En este contexto, la Associació de Llevadores del Part a Casa ha presentado este lunes la tercera edición de la 'Guía de asistencia al parto en casa', un pionero manual que incorpora las últimas evidencias científicas sobre la opción de dar a luz en el domicilio, una posibilidad por la que optan cada año entre 300 y 400 mujeres en Catalunya, pese a que no está contemplada en la cartera de servicios del Sistema de Salud y tienen que pagarlo de su bolsillo.

Los partos en casa, según Laia Casadevall, coautora de la guía y vicepresidenta de la asociación de comadronas ALPACC, "reducen los partos instrumentales, las intervenciones innecesarias y mejoran la experiencia de las madres, que se sienten más satisfechas y empoderadas, lo que a su vez redunda en que la tasa de lactancia postparto sea del 99%".

Reino Unido, Holanda, Canadá, Australia, Dinamarca, Suiza o Noruega recogen el parto en casa en el sistema sanitario público

Casadevall asegura que los alumbramientos en el domicilio "no solo no conllevan más emergencias y riesgos, sino menos", como a su juicio pone de manifiesto un estudio publicado en 'The Lancet' que cifró en un 50% de reducción el riesgo de parto instrumental, un 40% de aminoramiento del riesgo de cesárea, un 70% del uso de epidural, un 55% de episiotomías, un 40% de desgarros y un 75% de infecciones.

Según las matronas, los partos en casa reducen un 40% las cesáreas y otros riesgos derivados de las epidurales o episiotomías

La guía se basa, por tanto, en la evidencia científica disponible y va dirigida tanto a profesionales sanitarios como a posibles usuarias o familias para que tengan toda la información al respecto, avalada por la Federación de Asociaciones de Matronas de España, el Consejo General de Enfermería de Catalunya y la Associació Catalana de Llevadores. Así, el manual explica los protocolos de actuación que siguen las especialistas tanto durante la asistencia al embarazo, al parto o postparto, así cómo qué hacer en caso de emergencia, qué material se usa o incluso qué documentación hay que aportar.

Un derecho

Como ALPACC es la única asociación de comadronas especializadas en parto en casa, la guía se dirige "a todas las matronas del Estado" para que conozcan la última evidencia y los protocolos disponibles, según subraya Casadevall. Asimismo, con su publicación, la entidad pretende impulsar que el alumbramiento en el domicilio sea reconocido como un derecho en España, al igual que está contemplado en numerosos países occidentales, como Reino Unido, Holanda, Canadá, Australia, Dinamarca, Suiza o Noruega, que dan la posibilidad de dar a luz en casa dentro del sistema sanitario o luego reembolsan los gastos.

En España las embarazadas que optan por el parto en casa tienen que pagar entre 3.000 o 4.000 euros

Sin embargo, en España las embarazadas que optan por esta posibilidad asistidas por una comadrona tienen que pagar entre 3.000 o 4.000 euros, montante que incluye la asistencia al embarazo, parto, posparto, el material y la documentación necesaria. Además, ante la escasez de matronas que hay tanto en el sistema público como privado, tienen que contratar el servicio desde el inicio del embarazo, porque si lo dilatan, corren el riesgo de no encontrar ninguna profesional especializada disponible, según explica Casadevall, quien denuncia que en España el parto en casa se considere un "privilegio", en lugar de un "derecho".

Las cifras

Las últimas cifras disponibles sobre los partos en entornos domiciliarios en España indican que en el año 2017 hubo 1.068 alumbramientos, pero incluyendo tanto los partos que voluntariamente se han realizado en el hogar como los que, por imprevistos, a la parturienta no le dio tiempo de llegar al hospital. De ellos, en Catalunya hubo 775, la comunidad autónoma con un registro más alto.

No obstante, según la ALPACC, voluntariamente, se producen entre 300 y 400 partos en casa. Esta estadística también indica que el 85% de las parturientas que lo desean consiguen dar a luz en su domicilio, frente a un 14% que tienen que ser trasladadas al hospital por alguna emergencia.

"Pero no son traslados urgentes, sino tranquilos, normalmente porque la embarazada lleva muchas horas y está agotada o porque se detecta meconio y conviene monitorizar el parto", indica Casadevall. De hecho, en 2023, de los 308 partos en casa, solo en seis ocasiones hubo que solicitar una ambulancia para realizar un traslado rápido. Otras emergencias que pueden aparecer, añade la matrona, "se resuelven en el propio domicilio".