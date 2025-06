Mafalda Oliveira, oncóloga: "En el futuro, una herramienta en el teléfono del médico predecirá qué tratamiento será el más eficaz para el cáncer"

La oncóloga médica del Hospital Vall d'Hebron Mafalda Oliveira (Lisboa, 1979), experta en cáncer de mama,acaba de ganar la VII Beca Fero-Mango de la Fundación Fero, dotada con 80.000 euros. Oliveira, investigadora además en el Vall d'Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), liderará un ensayo del que se beneficiarán principalmente las mujeres con cáncer de mama triple negativo.

¿En qué consiste la investigación a la que irán destinados los 80.000 euros de la beca?

Esta beca nos va a permitir estudiar biomarcadores de respuesta a la inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo recién diagnosticado. El tratamiento estándar es la inmunoterapia con quimioterapia, pero nos falta por conocer mejor quiénes son las pacientes que van a necesitar este tratamiento y quiénes, en cambio, van a requerir menos tratamiento o incluso ahorrarse la quimio o la inmunoterapia. Por eso necesitamos más biomarcadores.

¿Qué busca este proyecto?

El proyecto mira en tiempo real la reacción del sistema inmunitario de las pacientes que reciben el tratamiento para entender quién se va a beneficiar y quién no. Además, como este es un tratamiento que puede dar efectos secundarios importantes, es importante identificar a las pacientes con mayor riesgo de efectos secundarios, para evitarlos y mejorar su calidad de vida.

"La inmunoterapia es el gran avance en cáncer de mama de triple negativo"

¿Cuáles son las características del cáncer de mama triple negativo?

Yo suelo decir que lo llamamos por lo que no es: no tiene receptores hormonales, no tiene un receptor llamado HER2, presente en un 15% de los cánceres de mama. Sabemos lo que no es, pero en los últimos años hemos empezado a saber un poquito lo que es. Y así sabemos que, en la gran mayoría de los casos, es un tumor con una gran infiltración inmunitaria y que puede responder a los tratamientos de inmunoterapia.

¿En qué mujeres se suele producir?

Es un tumor que suele ocurrir en mujeres más jóvenes respecto a otros tipos de cáncer de mama y también es más frecuente en aquellas mujeres que tienen una predisposición genética para desarrollar cáncer de mama. Pero es verdad que hace falta conocer aún más la biología del cáncer del triple negativo para poder tratarlo mejor. Es uno de los subtipos más agresivos, pero también para los cuales está habiendo muchos avances últimamente y uno de ellos es la inmunoterapia.

¿Por qué la inmunoterapia funciona tan bien en el triple negativo?

Justamente porque estos tumores tienen una infiltración de linfocitos más alta que los otros tipos de cáncer de mama. Eso significa que el sistema inmunitario se activa más para luchar contra estos tumores triple negativos. Por eso el objetivo del tratamiento con la inmunoterapia es justamente ayudar ese sistema inmunitario de las pacientes para que ataquen mejor al tumor.

"Hemos dado muchísimos pasos hacia la medicina de precisión, pero aún nos queda mucho"

Pero no todas las pacientes se benefician de la inmunoterapia.

Exacto. No todas las pacientes se benefician de un tratamiento que puede tener efectos secundarios importantes y, por lo tanto, es fundamental identificar bien quiénes son aquellas que se van a beneficiar y en quiénes simplemente estamos provocando toxicidad, lo que nos obliga a encontrar otras estrategias de tratamiento.

Eso es lo que busca precisamente el proyecto de la beca Fero.

Sí. Busca biomarcadores del sistema inmunitario de las pacientes que nos digan —antes del tratamiento pero también en tiempo real, durante el tratamiento— si está siendo efectivo. Los biomarcadores se buscarán en los linfocitos del sistema inmunitario. De las pacientes.

¿Cuál es la técnica que se utilizará?

Haremos un inmunofenotipado de los linfocitos y también secuenciación de los receptores de las células de los linfocitos B. El último objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta digital para la clínica.

¿En qué consistirá?

La idea es que en el futuro —pero esto es bastante futuro aún, aunque ahí nos dirigimos— los médicos tengan una herramienta digital en su teléfono e, introduciendo algunas características de la paciente y del tumor, pueda predecir qué tratamiento darle o qué tratamiento no darle porque hay una alta probabilidad de que no responda.

"Los fármacos dirigidos maximizan la eficacia, disminuyen los efectos secundarios y aumentan la calidad de vida de los pacientes: hacia ahí está enfocada la investigación oncológica"

¿Cuál ha sido el mayor avance en cáncer de mama en los últimos años?

La inmunoterapia sin duda es un gran avance en cáncer de mama en general, sobre todo en cáncer de mama de triple negativo. Aumenta la supervivencia de las pacientes. También los fármacos ADC [la llamada quimioterapia 'inteligente'] son muy efectivos y han cambiado el tratamiento del cáncer de mama. Pero si he de mencionar un avance, yo diría la inmunoterapia.

¿Qué veremos próximamente?

Yo espero que el campo diagnóstico y de desarrollo de biomarcadores pueda perfilar mejor quiénes son los pacientes que se benefician más de cada uno de los tratamientos. Porque hablamos mucho de medicina de precisión y hemos dado muchísimos pasos en los últimos años hacia ella, pero aún nos queda mucho.

¿Por qué son tan beneficiosos estos fármacos dirigidos?

Porque maximizan la eficacia, disminuyen los efectos secundarios y aumentan la calidad de vida de los pacientes, que es nuestro gran objetivo. Hacía aquí está enfocada la investigación oncológica.