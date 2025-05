Una nueva estrategia terapéutica duplica la supervivencia del cáncer de colon metastásico

Una combinación de fármacos (encorafenib y cetuximab), unida a la quimioterapia, mejora la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer colorrectal metastásicocon mutaciones del gen BRAF V600E que no habían sido tratados antes, pasando de 15 a 30 meses. Ha sido Elena Élez, prestigiosa oncóloga del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), quien ha presentado los resultados de este ensayo clínico en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO), que se celebra hasta el 4 de junio en Chicago. Los resultados de este estudio, denominado 'Breakwater', también se han publicado este viernes en la revista 'The New England Journal of Medicine'.

El cáncer colorrectal es el tercer tipo de tumor más diagnosticado en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer en Europa. Entre un 20% y un 30% de los pacientes con cáncer de colon ya presentan metástasis en el momento del diagnóstico, y un 50% terminan desarrollando metástasis durante la evolución de la enfermedad.

Entre el 8% y el 12% de los cánceres colorrectales metastáticos presentan mutaciones en el gen BRAF V600E, asociadas a un mal pronóstico. En 2019, el ensayo 'Beacon CRC', liderado por Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología Médica de Vall d'Hebron y director del VHIO, demostró que la terapia dirigida con inhibidores de BRAF (encorafenib) y el anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico EGFR (cetuximab) era eficaz para conseguir una supervivencia global significativamente más elevada con cáncer colorrectal metastático con mutaciones en BRAF V600E que ya habían recibido tratamiento previo.

637 pacientes sometidos a estudio

En el estudio han participado 637 pacientes con esta mutación que estaban en primera línea de tratamiento; es decir, que nunca antes se habían sometido a una terapia oncológica para ese tumor.

Los investigadores comprobaron que el uso en primera línea de tratamiento de los fármacos encorafenib y cetuximab, además de la quimioterapia, alarga la supervivencia de los pacientes de cáncer colorrectal metastático con mutación en el gen BRAF V600E.

La diferencia en el tiempo de supervivencia de los pacientes a los que se administró la combinación de estos dos medicamentos, junto con quimioterapia, y los que fueron tratados solo con quimioterapia estándar es del doble: de media, el primer grupo sobrevivió 30,3 meses tras el inicio del tratamiento mientras que el segundo llegó a los 15,1 meses.

"En el caso del cáncer colorrectal todavía no podemos prescindir de la quimioterapia", señala la doctora Élez. Sin embargo, el hecho de añadir estos dos medicamentos (encorafenib y cetuximab) "hace que el tratamiento sea mucho más eficaz".

"Esta combinación de fármacos no solo hace que la enfermedad reduzca mucho en tamaño, sino que retrasa el tiempo en que tarda en avanzar y además prolonga la supervivencia global", añade Élez.

Efectos secundarios

Según la doctora, los posibles efectos secundarios derivados del uso de estos fármacos "difieren muy poco" con respecto a los de la quimioterapia.

Además, son fármacos que se administran por vía oral, hace que "sea más cómodo para el paciente". Aunque la investigación avanza, todavía falta que distintas agencias reguladoras den luz verde para que los especialistas puedan empezar a prescribirlo en el día a día de los hospitales, indica Élez.