La sarna, disparada entre los jóvenes: "Se está comportando como una infección sexual y ya es un problema de salud pública"

La sarna, una infección de la piel causada por el ácaro 'sarcoptes scabiei', está disparada principalmente entre los jóvenes de Catalunya. Desde 2021, año en que comenzaron a aumentar los casos, se han incrementado, además, mucho los brotes en residencias geriátricas. "Pero los brotes mayoritarios se están registrando en gente joven, de en torno 20 años", explica a EL PERIÓDICO la doctora Anna López, dermatóloga del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

De "manera secundaria", estos jóvenes contagian después a sus convivientes. Las consultas de dermatología de los diferentes centros sanitarios, asegura, ven "cada día" casos nuevos de sarna. La "clínica típica" es un picor "incorregible, de "predominio nocturno", que impide conciliar el sueño.

Según López, la sarna, que se contagia a través del contacto directo piel con piel de una persona infectada, "se está comportando, entre los jóvenes, como una infección de transmisión sexual (ITS)".Así, se propaga entre ellos mediante las relaciones sexuales y la convivencia. "Las aglomeraciones en festivales, el tipo de vida conjunta o alternar las personas con las que se duerme facilitan la propagación de la sarna", añade esta dermatóloga, quien recuerda que este tipo de contagio requiere de un contacto "muy directo".

"Estamos viendo muchos casos, diariamente. Todos los dermatólogos, aunque no nos dediquemos a las ITS, vemos en la consulta casos de sarna", asegura esta médica. La incidencia "es muy alta", insiste, pese a que "no hay números a nivel epidemiológico". "Nos preocupa: es un problema de salud pública".

Investigación abierta

La sarna no es una infección de declaración obligatoria, por lo que la Conselleria de Salut no dispone de datos que cuantifiquen los nuevos contagios. Sin embargo, sí registra los brotes que se dan en entornos "sensibles", como geriátricos, hospitales o centros de menores.

También ahí, y especialmente en los geriátricos, se está produciendo un aumento de casos desde 2021, "con la vuelta de la pandemia", explica por su parte Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de la Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat). En 2021, fueron notificados a Salut Pública unos 127 brotes de sarna; en 2022, 216; en 2023, 367; y en 2024, 267 (estos últimos afectaron a unas 1.400 personas). Fueron "menos que 2023", pero aun así supusieron "muchos". "La gran mayoría de brotes que se declaran, alrededor de un 80%, vienen de residencias", asegura Mendioroz.

Aun así, pese a que a Salut Pública le llegan básicamente los brotes en residencias, este epidemiólogo reconoce que esta "no es la realidad", pues este no es el ámbito en el que más presente está la sarna, sino que lo es el de la gente joven, como precisa la doctora López.

Un proyecto llevado a cabo por Salut Pública y el Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) demostraba que "un 46% de los brotes de sarna se producían en domicilios" y que solo "un 4% procedía de residencias de personas mayores". "La mayoría de las veces la sarna entra en el hogar mediante un mecanismo que no conocemos, aunque tenemos hipótesis: la compra de ropa en mercadillos, la recogida de muebles en la calle... Pero tenemos que investigarlo más", reconoce Mendioroz.

Dos tipos de tratamiento

El proyecto llevado a cabo por Salut Pública y las farmacias catalanas revela que, "en uno de cada tres casos", no se aplica "correctamente" el tratamiento, apunta Mendioroz. Esto significa que no se tratan todas las personas que conviven en ese hogar donde hay sarna ("porque no todos tienen síntomas"). Además, otro tercio no hace limpieza del hogar (sábanas y/o muebles). "Y hasta un 40% tiene que hacer más tratamientos porque no se acaba de erradicar la sarna de la vivienda", apunta este epidemiólogo.

Como explica la doctora López, existen dos tratamientos para esta infección. El primero es "tópico": la permetrina. "Hay que aplicarla por todo el cuerpo dos veces, al cabo de siete días. También hay que lavar la ropa, desinfectar las sábanas, etcétera", cuenta. Sin embargo, hay gente que no se cura bien, y todavía no se sabe si esto se debe a la "resistencia a los antibióticos" o a que "no se hace bien el tratamiento". "Esto hace que en los últimos años optemos más por el tratamiento oral, la ivermectina, que se calcula en función del peso corporal de cada persona", explica López.

Cree que, ante el aumento disparado entre los jóvenes, "deberían lanzarse avisos" entre este colectivo. "Si estás durmiendo en lugares desconocidos y no conoces las normas de higiene, te sometes a riesgos", cuenta.

Farmacias centinela

A través de la red de farmacias centinela, los boticarios hacen una serie de preguntas a las personas que van a comprar tratamientos para la sarna. Por ejemplo, si hay más convivientes en casa, si sospecha dónde se ha contagiado o si conoce y/o cumple el tratamiento. "Como hay muchos brotes, se busca concretar dónde podemos controlarlos y dónde se falla", cuenta la farmacéutica comunitaria Cristina Lobato. "Hay un incremento de casos en los últimos años. No es constante. Hay picos y luego baja, pero siempre se mantiene", advierte Lobato.