¿Qué es la sarna? ¿Los afectados deben aislarse? Siete claves de una infección desbocada entre los jóvenes

La sarna o escabiosis es una infección parasitaria de la piel causada por un ácaro. Desde 2021, los contagios en Catalunya están disparados entre gente joven, y también se están dando brotes en geriátricos, si bien la mayoría de focos se registran en personas de en torno a los 20 años. Estas son algunas claves de esta infección, según la Conselleria de Salut.

Existen dos tratamientos para la sarna. El primero, tópico, es la permetrina, que hay que aplicar por todo el cuerpo dos veces; la segunda, al cabo de siete días. También hay que lavar la ropa y desinfectar las sábanas, etcétera. Sin embargo, hay gente que no se cura bien, y los médicos todavía no saben si esto se debe a la resistencia a los antibióticos o a que los pacientes no siguen el tratamiento. "Esto hace que en los últimos años optemos más por el tratamiento oral, la ivermectina, que se calcula en función del peso corporal de cada persona", dice la dermatóloga de Sant Pau Anna López.