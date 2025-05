Giuseppe Russolillo, nutricionista: "El ayuno intermitente no ha sido concebido para perder peso y puede poner en riesgo la salud"

Aunque el ayuno intermitente tiene defensores y detractores dentro del colectivo de nutricionistas, Giuseppe Russolillo, presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética y de la Confederación Mundial de Dietistas-Nutricionistas, es una de las voces críticas. En esta entrevista alerta de que no se trata de un método pensado para perder peso. Si se hace con ese fin y sin consejo profesional, añade, tiene los mismos peligros que otras 'dietas milagro'.

El ayuno intermitente lleva años de moda, pero ¿es un buen método para perder peso? No es que sea un buen o un mal método, es que nunca ha sido concebido para eso. Desde los orígenes de la humanidad, convivimos con ayunos prolongados e intermitentes en diferentes culturas, pueblos y religiones que pueden ser interesantes tanto para personas sanas como enfermas, de forma controlada y en situaciones muy concretas que tienen que ver con la salud y el entorno donde se viva. Además, a veces, el estilo de vida compensa los posibles riesgos a través de la sabiduría popular. Pero cuando tú coges ese ayuno y lo extrapolas a un tratamiento de pérdida de peso, carece de sentido.

¿Cuáles son los riesgos de realizar ayuno sin consejo profesional? Tiene muchos, por lo que desaconsejo 100% que una persona decida hacer ayuno ya sea intermitente o prolongado sin estar en manos de un profesional que, además, se haya formado en este tipo de terapias, para que pueda evaluar los riesgos y si realmente somos candidatos a hacerlo.

Se ha visto que en los periodos en los que comes, si tu comida no es muy saludable, podrías aumentar el riesgo de tener un evento coronario

¿Qué investigaciones hay al respecto? Hay estudios que ponen de manifiesto que los ayunos pueden ser de interés en diferentes patologías, pero hay otros que, recientemente, han asociado estas terapias a un aumento del riesgo cardiovascular. Esto puede ser debido a que con una pérdida de peso muy rápida, se vierten muchos ácidos grasos al torrente sanguíneo, ya sea con el ayuno o con cualquier otra dieta. Por otro lado, también se ha visto que en los periodos en los que comes, si tu alimentación no es muy saludable, también podría aumentar el riesgo de sufrir un evento coronario.

Pese a ello, recientemente, una encuesta de Mapfre evidenciaba que se trata de la dieta preferida por los españoles. ¿Por qué se ha popularizado tanto? Esto va por modas y por acciones de comunicación como la venta de un libro o la labor de un ‘influencer’. Aunque sea la dieta más famosa, no es el tratamiento ideal para perder peso. Además, cuando se hace sin control de una dietista nutricionista experimentada en ayunos –hablo en femenino porque la mayoría son mujeres–, puede suponer un grave riesgo para la salud.

Puede tener beneficios para la salud, pero todavía no hay ciencia suficiente para decir es bueno para una cosa o para otra

¿Ante qué patologías sería bueno hacer ayuno intermitente? No tenemos estudios que puedan darnos un nivel de evidencia que nos permita decir que el ayuno intermitente o prologando es bueno para la salud. Tenemos estudios, principalmente en animales, que indican que en algunas patologías puede ser de interés, son prometedores y se está investigando; pero nos falta mucha investigación en humanos. Por tanto, yo no demonizaría el ayuno, porque ha convivido de manera natural desde los orígenes de la humanidad con nosotros y se utiliza, por ejemplo, antes de una intervención quirúrgica. Puede tener beneficios para la salud, pero todavía no hay ciencia suficiente para decir que es bueno para una cosa o para otra.

¿Qué fórmula de ayuno sería la más recomendable? Primero hay que hacer una evaluación sobre si una persona es candidata a hacer ayuno, valorando su estado nutricional, sus patologías, sus factores de riesgo y la relación que tiene con la comida porque a veces el ayuno puede promover un trastorno de la conducta alimentaria. El profesional nos indicará si la persona es candidata y el tipo de ayuno personalizado.

Si en las horas que no se ayuna, te pones hasta arriba y no controlas la calidad de lo que comes, aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular

¿Qué se debe comer en las horas en las que no se ayuna? Tiene que ser una comida saludable, porque si te pones hasta arriba y no controlas la calidad de lo que comes, aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular.

Hay nutricionistas que sí defienden el ayuno intermitente para perder peso. ¿Por qué genera debate dentro de la profesión? Efectivamente, hay nutricionistas que lo valoran como un método de perder peso, pero genera debate porque todavía falta mucha ciencia para poder hacer una recomendación en un contexto de sobrepeso u obesidad, tiendo en cuenta que con una dieta equilibrada y ejercicio físico podemos obtener resultados similares sin tener que exponer al paciente a un ayuno.

¿La información que se ofrece sobre ayuno en internet o redes es adecuada? El último lugar donde debería informarse una persona sobre este tema es internet. Tiene que ponerse en manos de una dietista nutricionista colegiada, que se haya formado en ayunos porque lo que se ofrece en internet es dramático y pone en riesgo la salud, con el único objetivo de venderte algo.

El tratamiento que mejor funciona para perder peso es una dieta equilibrada, baja en calorías, con práctica de actividad física, siempre monitorizada por una dietista nutricionista

¿Cuál es la mejor dieta para perder peso? El tratamiento que mejor funciona es una dieta equilibrada, baja en calorías, con práctica de actividad física, siempre monitorizada por una dietista nutricionista.

¿Qué peligros entrañan las dietas milagro? Son aquellas que nos prometen resultados rápidos, sin esfuerzo, que generalmente se hacen sin ayuda profesional y tienen dos posibles grandes riesgos: a corto plazo, pueden ser riesgos menores como cefaleas, cansancio o diarrea. Pero a medio y largo plazo aumentan el riesgo de morir por cualquier causa, de enfermedad cardiovascular y de daños importantes en órganos como riñones, hígado o bazo.

¿Por qué incluye el ayuno intermitente entre las dietas milagro? Porque en ningún momento es un planteamiento pensado para la pérdida de peso. Cuando, ante la dictadura social que marca la necesidad de estar delgados, cogemos tratamientos dietéticos, los descontextualizamos y los usamos, sin ayuda y supervisión, para la pérdida de peso, aparecen este tipo de dietas milagrosas que se usan de manera frívola y ponen en riesgo la salud. Además, en algunos casos puede haber pérdida de peso, pero luego puede tener un contraproducente efecto yo-yo y recuperar el peso perdido.