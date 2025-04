Incidencias en algunos CAP de Catalunya: un fallo en el proveedor telefónico impide recibir y emitir llamadas de los centros médicos

Una incidencia en el proveedor telefónico impide a algunos centros de atención primaria (CAP) de Catalunya recibir y emitir llamadas.

Según ha informado este miércoles la Conselleria de Salut en un mensaje en 'X', los usuarios que no puedan contactar con los centros de salud pueden contactar al teléfono 061 ante consultas urgentes o dudas de salud. El departamento sospecha (aunque no lo sabe al 100%) que la incidencia tiene que ver con el gran apagón del lunes, pues el fallo es del proveedor, no de Salut.

🔴⚡Degut a una caiguda del proveïdor de telefonia, hi ha una part dels centres d'atenció primària de Catalunya que no poden rebre ni emetre trucades.



📞 Davant qualsevol consulta urgent o dubte de salut, us podeu adreçar al 061 Salut Respon. — Salut (@salutcat) April 30, 2025

No han concretado el total de centros afectados ni si la incidencia afecta alguna zona concreta de Catalunya, pero Salut informa que los centros funcionan "con normalidad".

