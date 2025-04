Manuel Álvarez, médico intensivista: “Se han logrado rebajar a la mitad las neumonías adquiridas en la uci”

Manuel Álvarez, intensivista en el Hospital Clínico San Carlos, es el coordinador nacional del proyecto Neumonía Zero, impulsado por el Ministerio de Sanidad y dos sociedades científicas con el objetivo de reducir el riesgo de adquirir neumonía a través de la ventilación mecánica. Las infecciones que se contraen en los hospitales –sobre todo en las ucis, porque es donde más se vulneran las barreras del cuerpo que nos defienden frente a virus y bacterias– afectan al 10% de los pacientes y causan unas 7.000 muertes al año. Pero España puede presumir de haber reducido la tasa de neumonías adquiridas por los pacientes críticos a la mitad.

¿Por qué la ventilación mecánica puede provocar neumonía? Porque es un dispositivo que elimina la tos, que es el mecanismo que sirve para impedir que microorganismos que están en la boca entren en la vía aérea. Además, quienes necesitan un respirador son pacientes muy graves, que tienen más posibilidades de tener complicaciones.

¿A qué enfermos afecta más? El factor principal es la edad: cuanto mayor es un paciente, más probabilidades tiene de sufrir una infección, ya que su sistema inmune es menos capaz de detenerla. El envejecimiento se da en todos los niveles, lo mismo que envejecen las articulaciones y el cerebro, también el sistema inmunológico.

¿Qué porcentaje de pacientes ingresados en uci con ventilación mecánica pueden desarrollar una neumonía? De eso se encarga el Proyecto Zero. El Estudio Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial, que son las que se adquieren en el hospital, indica que la densidad de incidencia es de 5,7 neumonías cada 1.000 días de ventilación mecánica. Quiere decir que, sumando todos los días que los pacientes están con un respirador, cuando llevas 1.000 días, tu incidencia de neumonía es de 5,7. Los datos se obtienen de 200 ucis de toda España, la mayoría del sistema público. Es una representación extraordinaria.

La incidencia en España, ¿es mayor o menor que en otros países? Estamos en una zona media-alta de buenos resultados. Globalmente, se están haciendo bien las cosas con respecto a Europa.

En este sentido, ¿qué proyectos se han puesto en marcha? En 2009 empezó Bacteriemia Zero para intentar disminuir la incidencia de infección asociada a un catéter. Solo con ese proyecto, simplemente por el hecho de activar un plan de prevención, bajaron otras infecciones como la neumonía. En 2011, se puso en marcha Neumonía Zero y volvimos a bajar la tasa asociada a ventilación mecánica. En 2014, se inició el Resistencia Zero, que consiste en prevenir los microorganismos multirresistentes que se adquieren en uci, porque al ser pacientes graves, la flora del intestino cambia y pueden colonizarte bacterias resistentes a los antibióticos. Y por último entró en funcionamiento el ITU-Zero, cuyo objetivo es disminuir las infecciones asociadas a una sonda urinaria, pero no se pudo finalizar por la pandemia.

¿Cómo afectó la pandemia a las infecciones de uci? Hubo un aumento significativo de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria por la cantidad tremenda de ingresos, el aumento de la estancia media en uci, donde los pacientes se tiraban con ventilación mecánica mucho tiempo, lo que incrementó la pérdida de inmunidad. Una vez finalizada la pandemia, nos hemos puesto las pilas y hemos conseguido en 2024 cifras parecidas a la prepandemia, lo cual es un logro muy importante.

¿Cuánto se han reducido las infecciones con el proyecto Neumonía Zero desde su inicio? Aproximadamente se han reducido a la mitad: de 11,5 a 5,7 por cada 1.000 días. Y veníamos de tasas, a inicios de siglo, de 18.

¿Qué se hace para reducir las neumonías? ¿Qué marca el protocolo? Incluye medidas que los estudios científicos demuestran que reducen el riesgo, como por ejemplo controlar bien la presión de una especie de globo que hay en los respiradores y que impide que los gérmenes de la boca pasen a través del tubo. Incidimos estrictamente en la higiene de manos, porque, si no están bien desinfectadas, puedes transmitir bacterias. Y elevamos el cabecero de la cama a 30 grados, para evitar que refluya el contenido gástrico y pase a la vía aérea. A la vez, buscamos un cambio de cultura, la higiene de manos salva vidas y alcanza a todos, a los sanitarios, a los celadores, a los familiares y al personal de limpieza o cocina. Es global. Lo más importante es difundir que las infecciones se pueden prevenir.

¿Llegará a un momento en el que no se produzca ninguna infección en la uci? El objetivo siempre es reducirlas al máximo pero en medicina es complicado reducir complemente a cero, es como intentar que no haya accidentes de tráfico. Es complicado.

¿Cuál es la tasa de mortalidad por neumonía adquirida en uci? Probablemente, la mortalidad atribuida esté en torno al 10%, pero es una horquilla: cuanto más grave está el enfermo, más probabilidades tiene de sufrir un infarto, un ictus o una infección dentro de la uci, porque el organismo se encuentra más desprotegido. Aunque no es fácil de saber si se mueren con neumonía o se mueren por la neumonía, porque son los más graves. Es decir, las posibilidades de adquirir una neumonía si vas a estar dos o tres días en la uci es menor. Y, si se adquieren, son más leves que las adquiridas tardíamente, a partir de la segunda o tercera semana, porque quiere decir que el paciente lleva mucho tiempo en estado crítico y tiene más posibilidades de tener complicaciones de todo tipo. La mayoría de neumonías se curan y si te mueres, es porque estás grave.