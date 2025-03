Clara Montagut, oncóloga: "Carne roja y procesados afectan la microbiota y pueden provocar cáncer de colon"

El cáncer colorrectal es uno de los tumores que más aumenta en pacientes jóvenes. Se están investigando las causas pero el problema podría estar relacionado con hábitos insanos como el consumo de procesados, el tabaco o el sedentarismo. Con motivo del Día del Cáncer de Colon, que se celebra este lunes, 31 de marzo, la jefa de la sección de cáncer digestivo del Hospital del Mar e investigadora de CRIS Contra el Cáncer, Clara Montagut, analiza en esta entrevista el "pico de incidencia" en jóvenes y uno de los avances más prometedores: el uso de la biopsia líquida para detectar restos de ADN tumoral en sangre y decidir qué pacientes, tras la cirugía, pueden ahorrarse la molesta quimioterapia. Pronostica que llegará de tres a cinco años a la práctica clínica.

"Ha aumentado la prevalencia en jóvenes, pero aún no conocemos el motivo. Sí sabemos es que hay factores de riesgo y que, seguramente, el aumento de la incidencia viene por ahí"

¿Por qué hay más cáncer de colon en adultos jóvenes? No lo sabemos. El cáncer colorrectal se da, mayoritariamente, en varones con una media de 63 años. Pero, en los últimos años, hemos visto que ha bajado muchísimo la edad. Vemos pacientes de 20, 30 años, por lo que hemos puesto la raya para decir que son pacientes jóvenes en los 45 años. Se han hecho varios estudios para investigar las causas del pico de incidencia, pero de momento no conocemos el motivo. Lo que sí sabemos es que hay varios factores de riesgo y que, seguramente, el aumento de la incidencia en jóvenes viene por ahí.

"El cáncer es multifactorial, hay una parte genética y otra medioambiental, por lo que hay personas que lo hacen todo perfecto y aun así lo padecen"

Uno de esos factores de riesgo es la dieta. Efectivamente. La OMS recomienda limitar el consumo de carne roja y embutidos; el tabaco y el alcohol y la vida sedentaria. Pero el cáncer siempre es multifactorial, hay una parte genética y otra medioambiental, por lo que hay personas que lo hacen todo perfecto y aun así tienen cáncer. Por eso, tampoco queremos que la gente se vuelva paranoica: puedes comer de todo hasta cierto límite. Pero sí es bueno seguir una dieta equilibrada que incluya fibra, poca carne roja , deporte y no fumar o beber.

Últimamente se habla mucho de la microbiota. ¿Qué influencia tiene en este cáncer? Es un tema complejo y difícil de estudiar bien. Las investigciones son controvertidas. Pero la microbiota que se ve alterada por varios factores como la dieta, el tabaco, el alcohol, el estrés o los antibióticos, puede influir en el aumento de la incidencia en gente joven. Son todo hipótesis, no hay un estudio definitivo que nos diga la causa, seguramente es una mezcla de varias cosas.

En cuanto a los embutidos, ¿cuáles son los menos recomendables? Los procesados en una fábrica, porque curar, ahumar, adobar y marinar la carne siempre ha formado parte de la dieta mediterránea y no es malo. Nos referimos a los procesados. En cuanto a la carne, se ha visto en estudios que la carne roja es la que puede acabar impactando en la microbiota y dar lugar a cáncer, más que la carne blanca.

"No se informa suficientemente a la población de los factores de riesgo del cáncer de colon o, si se hace, no llega lo suficiente"

¿Y qué influencia tiene la inflamación crónica, un concepto muy de moda y relacionado con múltiples enfermedades? Patologías relacionadas con la inflamación como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa ya hace años que sabemos que están relacionadas con el aumento del cáncer de colon, pero se pueden tratar y curar para evitar que lleguen a dar cáncer.

¿Cree que se informa y avisa suficientemente de estos riesgos a la población? No, o si se informa, no llega lo suficiente. Creo que deberíamos informar mejor a los niños, en las escuelas, de que no se beba ni fume, se haga deporte, porque luego con 30 o 40 años cuesta más que cale. La educación escolar es muy importante.

"Es importante detectar, con un test de sangre oculta en heces, los pólipos antes de que se conviertan en cáncer"

¿Se debería bajar la edad de los cribados con un test de sangre oculta en heces? Sí. En EEUU o Argentina ya se ha bajado a los 45 años [en España es a partir de los 50], precisamente por el aumento de casos en jóvenes. El cáncer de colon tarda 10 o 15 años en formarse. Normalmente, se inicia a partir de un pólipo, pero no todos los pólipos se convierten en cáncer, solo el 10% o 15%. Por eso es importante detectar, con el test de sangre oculta en heces, los pólipos antes de que sean cáncer o el cáncer en fases iniciales. Mi recomendación es que, ante la mínima sospecha, cambios en el ritmo intestinal como estreñimiento, diarrea o sangrado, que persistan en el tiempo, se acuda al médico.

Otro problema es la baja participación en los cribados. Efectivamente, la adherencia es del 50%. La mitad de la gente no se hace el test, aunque en Catalunya reciben una carta para ir a la farmacia a buscar el 'kit' gratis. Un mensaje súper importante es que hay que hacer los cribados.

"En jóvenes el cáncer es más agresivo, pero no sabemos si es por el tumor en sí o porque hemos tardado más en diagnosticarlo"

Cuando el paciente es joven, ¿evoluciona mejor o peor que un enfermo más mayor? Solemos ver que el cáncer es más agresivo, pero no sabemos si es porque el cáncer es más agresivo o porque hemos tardado más en diagnosticarlo, porque en lo último que piensas en un joven de 25 años es que sea cáncer.

¿Qué impacto tiene en sus vidas? Es horroroso, porque es gente que está en la cumbre de su carrera profesional, con lo cual no pueden hacer un parón de seis meses para someterse a la cirugía y la quimioterapia. O tienen niños pequeños o quieren embarazarse y la quimio igual no les permite tener hijos. No se lo esperan y es un impacto brutal.

¿Qué daños provoca la cirugía más la quimioterapia? Las cirugías son cada vez más robotizadas, lo que permite que la recuperación sea más rápida. Pero la gran mayoría de pacientes tiene que recibir quimioterapia preventiva durante seis meses, lo que implica un parón brutal en el que no se pueda trabajar. Los síntomas más molestos son calambres en pies y manos, que se pueden quedar para siempre, cansancio, diarrea o llagas en la boca, que son muy invalidantes porque no permiten comer.

La evidencia sobre la biopsia líquida está, ahora hay que poner énfasis en la implementación y en que llegue a todo el mundo y creo que llegará en un plazo de tres a cinco años

¿A cuántos pacientes podría evitar la quimioterapia el uso de la biopisia líquida? La biopsia líquida nos permite saber con un simple análisis de sangre si quedan o no restos del cáncer después de la cirugía. Con lo cual, es una manera muy sencilla de saber si el paciente está curado o si todavía quedan fragmentos del ADN del cáncer, por lo que tendría que recibir quimioterapia para limpiar. Y hemos visto que el 70% de las biopsias líquidas son negativas, por lo que el 70% podría evitar el tratamiento posterior.

¿Cuándo llegará a aplicarse en la práctica clínica? Su aplicación está en fase de ensayo, muy avanzado, a nivel mundial. Nosotros lideramos [en el Hospital del Mar] el ensayo europeo, que está reclutando pacientes y se cerrará en un par de años. Pero el estudio australiano ya se ha acabado y ha demostrado resultados. Y en EEUU están en fases muy avanzadas. Con lo cual, la biopsia líquida está lista para usarse en esta indicación, ahora falta ver cómo implantarla en la cartera de servicios de la sanidad española. La evidencia científica está, ahora hay que poner el énfasis en la implementación y que llegue a todo el mundo y creo que llegará en un plazo de tres a cinco años.

Suscríbete para seguir leyendo